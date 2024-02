Perché gli agricoltori protestano anche in India: lacrimogeni sulla folla

Gli agricoltori in India sono rivolta. Migliaia di braccianti sono arrivati fino alle porte di Nuova Delhi per protestare contro il governo centrale e ottenere l'approvazione di una misura sul prezzo minimo dei raccolti. Le forze di sicurezza indiane hanno sparato gas lacrimogeni il 13 febbraio per impedire agli agricoltori di raggiungere la capitale, dopo il fallimento dei negoziati con il governo. In risposta, alcuni manifestanti hanno lanciato pietre alla polizia. Gli agricoltori hanno usato sacchi e vestiti bagnati per proteggersi dai gas lacrimogeni. Gli scontri si sono verificati vicino ad Ambala, a nord di New Delhi, dove la polizia ha eretto delle barriere in acciaio e cemento per bloccare gli agricoltori, nel timore che si ripeta quanto successo nel 2020, quando morirono decine di persone in una protesta durata quasi un anno e che si concluse solo quando il governo accettò di ritirare le misure contestate dai coltivatori.

Ma poco più di due anni dopo, gli agricoltori rappresentano una nuova minaccia per il premier indiano Narendra Modi, che con il suo Bharatiya Janata Party (BJP) punta al terzo mandato consecutivo alle elezioni generali di quest'anno. Gli agricoltori indiani formano un blocco elettorale influente e, secondo gli analisti, il governo Modi difficilmente li scontenterà. Tanto che nella giornata di ieri 12 febbraio, i ministri competenti del governo federale hanno avuto un incontro di sei ore con i leader dei sindacati degli agricoltori, arrivando a un'intesa su alcune delle richieste, compresa la chiusura dei procedimenti avviati contro i manifestanti del 2020. L'interlocuzione però non ha permesso di raggiungere alcun consenso sul tema del prezzo minimo garantito, in base al quale possono vendere la maggior parte di quello che producono nei mercati all'ingrosso gestito dal governo, i cosiddetti 'mandis'. Gli agricoltori chiedono anche che il governo mantenga la sua promessa di raddoppiare il loro reddito.

Perché protestano gli agricoltori?

I leader dei sindacati agricoli stanno cercando garanzie di un maggiore sostegno statale o di un prezzo minimo per l'acquisto delle merci. Questo perché il governo ogni anno stabilisce i prezzi per più di 20 prodotti agricoli come indice di riferimento, ma le agenzie statali acquistano solo riso e grano, avvantaggiando così circa il 7 per cento degli agricoltori che coltivano tali raccolti. Le agenzie statali acquistano i due prodotti di base a prezzi minimi fissati dal governo al solo scopo di creare riserve per gestire il più grande programma di welfare alimentare del mondo, che fornisce gratuitamente a 800 milioni di indiani riso e grano. Una spesa che costa alle casse del governo 24,7 miliardi di dollari all'anno.

Non solo. Gli agricoltori vogliono anche che il governo mantenga la promessa di raddoppiare i loro redditi. Come accade in Europa, i coltivatori lamentano l'alto costo della produzione a fronte di redditi fermi da anni, fenomeno che ha spinto l'agricoltura a essere un settore in perdita. Nel 2016 il governo Modi si era impegnato ad aumentare gli investimenti nello sviluppo rurale, con l'obiettivo di raddoppiare i redditi degli agricoltori entro il 2022. Gli agricoltori insistono inoltre affinché il governo garantisca un profitto pari almeno al 50 per cento rispetto al costo complessivo di produzione.