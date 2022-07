Aiden, il bimbo sopravvissuto alla strage di Chicago: salvato dai corpi dei genitori

Tra le sei vittime della sparatoria avvenuta durante la parata del 4 luglio a Highland Park a Chicago, negli Stati Uniti, ci sono Irina e Kevin McCharty, due genitori di 35 e 37 anni, che con il loro sacrificio sono riusciti a salvare la vita del loro bimbo, il piccolo Aiden, di soli due anni. Il bambino è sopravvissuto per miracolo al massacro messo in atto dal 21enne Robert Crimo: a salvarlo sono stati proprio i corpi di mamma e papà, che con le loro ultime forze sono riusciti a mettersi a protezione del piccolo. Quando l'attentatore ha iniziato ad aprire il fuoco contro la folla, Aiden si trovava alla parata insieme ai genitori.

Secondo quanto riportano i media statunitensi, a trovare il piccolo superstite sarebbe stata Lauren Silva, una giovane donna residente nella zona, che si è accorta che sotto il corpo di un uomo ferito, Kevin McCharty, c'era un bambino vivo e spaventato. Mentre i soccorsi erano intenti a cercare di fermare l'emorragia dell'uomo, la ragazza si è presa cura di Aiden che, nonostante la paura e qualche graffio sulle gambe, era in buone condizioni. "Continuava a chiedere dove si trovavano i suoi genitori - ha raccontato la donna - Poi è arrivata la terribile notizia: il padre era morto". Dopo la conferma del decesso di entrambi i genitori, le autorità si sono messe in contatto con i nonni materni del bimbo, che adesso lo hanno preso in custodia.

Irina Leveberg, la mamma di Aiden, era nata in Russia e si era trasferita negli Stati Uniti da adolescente. Dopo aver frequentato Stevenson High School nel Lincolnshire e la DePaul University ha iniziato una carriera nel marketing per un'azienda farmaceutica. Proprio sul posto di lavoro aveva conosciuto quello che poi sarebbe diventato suo marito, Kevin McCharty, che invece lavorava per una piccola startup del settore. Una coppia innamorata e affiatata, che amava alla follia il loro figlio e che progettava di averne altri, come confermato ai media dal nonno del piccolo Aiden.

Per aiutare il bambino e i familiari che dovranno prendersi cura di lui, è stata lanciata una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, che ha già raccolto oltre 1,5 milioni di dollari. "Aiden sarà accudito dai suoi affettuosi nonni, Misha e Nina Levberg - si legge sul sito -e avrà una lunga strada da percorrere per guarire, trovare stabilità e, infine, vivere la vita da orfano. È circondato da una comunità di amici e famiglia allargata che lo abbraccerà con amore e con tutti i mezzi disponibili per assicurarsi che abbia tutto ciò di cui ha bisogno man mano che cresce".