L'AirDrop di Apple è stato violato dalla Cina

L'AirDrop di Apple non è più inviolabile in Cina. L'ufficio di giustizia della città di Pechino ha annunciato il ritrovamento di alcuni utilizzatori della modalità di condivisione AirDrop di Apple accusati di aver diffuso "contenuti inappropriati". Questo significa che gli esperti statali hanno trovato un modo per identificare le persone che utilizzano il servizio di messaggistica crittografata.

A venire in aiuto alle forze di polizia cinese è stata la società forense Beijing Wangshendongjian Technology Co. Ltd. che - si legge su una nota pubblicata sul profilo WeChat dell'ente di giustizia della capitale cinese - ha "superato le difficoltà tecniche di tracciare AirDrop anonimi", consentendo alle autorità di rintracciare le persone che hanno utilizzato la funzione AirDrop di Apple per inviare contenuti "inappropriati". La società forense ha quindi utilizzato una serie di password crackate per decodificare dai file informazioni sufficienti ad aiutare la polizia a "identificare diversi sospetti" che diffondono dati considerati pericolosi. Da lì sarebbe stato possibile identificare il numero di telefono e gli account di posta elettronica di un utente AirDrop.

Perché la Cina colpisce AirDrop?

La funzione degli smartphone dell'azienda statunitense consente agli utenti di inviare contenuti ai dispositivi Apple nelle immediate vicinanze, codificati in modo che non possano essere visualizzati da altre persone. Un trasferimento di informazioni e contenuti che avviene in forma anonima, senza la necessità di avere una connessione Internet.

Ma perché Pechino ha messo nel mirino AirDrop di Apple? Il servizio è stato ampiamente utilizzato dai partecipanti alle proteste a favore della democrazia a Hong Kong nel 2019, che il governo centrale cinese ha represso. Poi ha riscosso un certo successo tra i netizen cinesi durante la pandemia ed è stata utilizzata in contesti quali le manifestazioni dei fogli bianchi dell'autunno 2022, per aggirare i controlli delle autorità.

Apple in aiuto di Pechino

Apple ha aggiornato il suo sistema operativo nel novembre 2022, imponendo un limite di 10 minuti alla condivisione dei contenuti AirDrop su tutti gli iPhone venduti nella Cina continentale, settimane dopo che il servizio era stato utilizzato per condividere le foto di una protesta a Pechino. In questa finestra di tempo, gli utenti possono ricevere file da contatti sconosciuti, prima che avvenga lo spegnimento automatico della funzione. La società non ha spiegato il motivo dell'aggiornamento, che sembrava mirato a impedire agli utenti cinesi di iPhone di aggirare le rigide regole di censura di Internet del Paese.

Per questo l'azienda statunitense è stata a lungo criticata per aver fatto delle concessioni alla Cina sempre più repressiva di Xi. Nel luglio 2023, la Cyberspace Administration of China, il principale organo cinese per il controllo di internet, ha introdotto un piano regolatore volto a limitare ulteriormente l'uso di AirDrop per "salvaguardare la sicurezza nazionale".