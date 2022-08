I nuovi aiuti militari da 66 milioni di dollari che Londra invia a Kiev

A sei mesi esatti dall'inizio della guerra russa in Ucraina, il premier britannico uscente Boris Johnson continua la sua marcia a favore di Kiev. Il primo ministro britannico si è recato a sorpresa nella capitale del paese devastato dalle bombe russe per offrire ulteriore sostegno - economico e militare - al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in occasione della giornata dell'indipendenza dell'Ucraina. Si tratta della terza visita del premier britannico in Ucraina, dall'inizio dell'invasione russa.

Johnson, durante la visita a sorpresa a Kiev, ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti da 66 milioni di dollari, affermando che l'Ucraina "può vincere e vincerà" la guerra contro la Russia. Il nuovo pacchetto di aiuti, secondo quanto riferito da Downing street, comprende 200 droni per la sorveglianza a lungo raggio e per migliorare la capacità difensiva e 850 microdroni da usare nei villaggi e nelle città per rilevare le forze nemiche in avvicinamento. Si tratta di droni di ultima generazione, fra cui i minuscoli Black Hornet, ma anche di sistemi per il lancio di missili

Nella sua ultima visita nel Paese prima di lasciare all'inizio di settembre Downing Street, Johnson ha ricevuto l'Ordine della Libertà, la più alta onorificenza nazionale per i cittadini stranieri, in virtù del sostegno mostrato durante l'invasione russa.

L'intervento di Zelensky al Palazzo di Vetro

Nella giornata della visita del premier britannico a Kiev, Zelensky è intervenuto con un video messaggio al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il presidente ucraino ha chiesto alla Russia di porre fine al "ricatto nucleare" e di ritirarsi dalla centrale di Zaporizhzhia, passata sotto il controllo delle truppe russe. "E' un fatto che la i militari russi hanno trasformato il territorio della più grande centrale nucleare d'Europa, la centrale di Zaporizhzhia, in una zona di guerra", ha affermato Zelensky, accusando la Russia di aver messo il mondo "sull'orlo di una catastrofe radioattiva". Nel suo discorso, il presidente ucraino ha chiesto che l'agenzia atomica internazionale prenda "controllo permanente" della centrale.

L'intervento del leader di Kiev ha superato anche i tentativi della Russia di impedire a Zelensky di intervenire al Palazzo di Vetro: tredici dei 15 Paesi membri hanno espresso parere positivo, la Russia, che ha richiesto il voto procedurale, ha dato parere negativo e la Cina, Presidente di turno del Consiglio, si è astenuta.