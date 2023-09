Abbattuto l'iconico albero di Robin Hood: arrestato un 16enne

Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato per aver "deliberatamente" abbattuto l’albero diventato famoso per essere apparso nel film Robin Hood, quello di Kevin Costner del 1991, il Sycamore Gap Tree o Robin Hood Tree. Migliaia di visitatori ogni anno camminano accanto al Vallo di Adriano vicino a Crag Lough nel Northumberland, in Inghilterra, per fotografare l’iconico albero. Ora non potranno più farlo perché è stato buttato giù durante la notte. È stato tagliato alla base del tronco.

Le forze dell'ordine hanno avviato un’indagine che ha portato all’arresto del 16enne. Il ragazzo è stato accusato di aver causato danni criminali. "Questo è un punto di riferimento di fama mondiale e gli eventi di oggi hanno causato shock, tristezza e rabbia significativi in tutta la comunità locale e oltre. Un'indagine è stata immediatamente avviata in seguito a questo vandalismo, e questo pomeriggio abbiamo arrestato un sospetto in relazione alle nostre indagini", ha dichiarato il sovrintendente Kevin Waring, della polizia di Northumbria parlando di un possibile atto di vandalismo.

"Dato che la nostra indagine è in una fase molto iniziale, manteniamo una mente aperta. Faccio appello al pubblico per avere informazioni che ci aiutino: se avete visto o sentito qualcosa di sospetto che potrebbe interessarci, fatecelo sapere". La notizia è stata accolta con sgomento e indignazione dai visitatori e dalle persone sui social media: "Puoi perdonare la natura per ciò che fa, ma non puoi perdonare questo", ha dichiarato una turista.

