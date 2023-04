Alberi del giardino "scompaiono" nel nulla ogni notte: poi la sorprendente scoperta

Dopo aver trovato più volte gli alberi del loro giardino abbattuti nella notte da quelli che credevano essere colpi di machete, una coppia del Galles ha deciso di installare delle telecamere notturne per smascherare i presunti vandali. Ma le immagini hanno rivelato una scoperta sorprendente: ad abbattere gli alberi era stato un castoro, un animale che era estinto nella nazione da ben 400 anni, e che ora sembra essere tornato a viverci allo stato selvaggio.

I castori sono stati lentamente reintrodotti nel Regno Unito dopo essere stati cacciati fino all'estinzione nel XVI secolo, essendo animali molto ricercati per la loro pelliccia, la carne e gli oli delle loro ghiandole odorose. Dopo la prima reintroduzione ad Argyll, in Scozia, nel 2009, un piccolo numero di colonie è stato creato da associazioni per la tutela della fauna selvatica. Nel Regno Unito ci sono solo altre tre località in cui vivono castori selvatici. La coppia che ha fatto la scoperta, e che vive nel Pembrokeshire, ha chiamato il castoro gallese Anthony, come lo storico militare Antony Beevor.

I due coniugi hanno detto che l'erbivoro, che può pesare fino a 30 chili, è diventato "grasso come un maiale" perché passa fino a sei ore a mangiare i tronchi dei loro alberi. "Alcuni dei nostri alberi hanno iniziato a scomparire durante la notte e altri sono stati semplicemente sbranati. Sembrava che qualcuno li stesse colpendo con un machete", hanno raccontato. "Non ci sono cervi nel Pembrokeshire, quindi non siamo riusciti a capire cosa stesse causando il danno. L'unico indizio era costituito da alcuni segni di denti lasciati sulla corteccia", hanno aggiunto. Due settimane dopo aver notato il danno, la coppia ha acquistato una telecamera da 100 sterline e l'ha lasciata fuori durante la notte. "Non potevamo crederci", hanno detto riferendosi alla scoperta. "Da allora l'animale ha eliminato parecchi alberi e rami".

Come racconta il Guardian, la colonia ufficiale di castori più vicina al Pembrokeshire si trova nell'estuario del Dyfi, più di 50 miglia a nord sulla costa, dove non sono state segnalate fughe. Dopo la prima reintroduzione ad Argyll nel 2009, il numero di castori è aumentato in tutto il Regno Unito grazie alle colonie recintate istituite da vari enti per la tutela della fauna selvatica. Si ritiene che questa sia solo la quarta volta che un castoro venga trovato in libertà in Gran Bretagna. Alicia Leow-Dyke, responsabile del progetto castori presso il Wildlife Trusts Wales, ha dichiarato che è stata una bella sorpresa vedere la creatura che sembra godersi la vita in natura, anche se capire come sia arrivata lì è "un po' un mistero". L'ipotesi più probabile è che sia stato liberato da alcuni appassionati di rewilding, che hanno lasciato liberi i castori in altre zone della Gran Bretagna per il loro effetto positivo sugli ecosistemi.