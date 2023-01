L'attore Alec Baldwin sarà incriminato per omicidio colposo

L'attore statunitense Alec Baldwin sarà accusato di omicidio colposo per la morte di Halyna Hutchins, la direttrice della fotografia a cui aveva sparato durante le riprese del film western Rust nell’ottobre del 2021. Se riconosciuto colpevole, la star di 'Thirty Rock' rischia tra 18 mesi e cinque anni dietro le sbarre.

"Siamo di fronte a una terribile ingiustizia", ha reagito l'attore, ribadendo, attraverso l'avvocato Luke Nikas, di non avere alcuna ragione per presumere che in quella pistola ci fossero proiettili 'vivi'.

Anche il responsabile per le armi sul set del film, Hannah Gutierrez-Reed, che doveva occuparsi del controllo della pistola che ha sparato il colpo fatale per la 42enne Halyna Hutchins, sarà incriminato di omicidio colposo. L'assistente alla regia, David Halls, ha invece firmato un patteggiamento per l'accusa di uso negligente di un'arma mortale. La procuratrice di Santa Fe, la città del New Mexico dove si stavano girando le riprese del film al momento dell’incidente, ha detto che le accuse saranno formalizzate entro la fine di gennaio. Nessuna accusa specifica verrà presentata invece per il ferimento non mortale nella stessa sparatoria del regista di "Rust", Joel Souza.

"Dopo un esame approfondito delle prove e delle leggi dello stato del New Mexico, ho stabilito che ci sono prove sufficienti per presentare accuse penali contro Alec Baldwin e altri membri della troupe cinematografica di Rust", ha detto procuratore distrettuale Mary Carmack-Altwies. "Sotto la mia giurisdizione, nessuno è al di sopra della legge e tutti meritano giustizia".

La direttrice di fotografia era morta dopo essere stata colpita da un proiettile vero caricato in un’arma di scena che Baldwin stava maneggiando. L'attore statunitense ha sempre affermato di non sapere che l’arma fosse carica e di non averne nemmeno mai premuto il grilletto.