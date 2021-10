Dramma sul set: Alec Baldwin spara e uccide per errore la direttrice della fotografia e ferisce il regista

Un drammatico incidente, secondo le prime ricostruzioni. La direttrice della fotografia Halyna Hutchins, 42 anni, è stata uccisa sul set del nuovo film di Alec Baldwin, il western "Rust", girato al Bonanza Creek Ranch, vicino a Santa Fe, nel New Mexico. A fare fuoco - come conferma l'ufficio dello sceriffo di Santa Fe - è stato proprio l'attore, 68 anni, che ha ferito anche il regista Joel Souza, 48 anni. L'incidente durante le riprese della sequenza di una sparatoria. La tragedia sarebbe avvenuta a causa del malfunzionamento di un'arma da fuoco, non è chiaro se una pistola o un fucile di scena.

Un portavoce di Baldwin, parlando all'AP, ha sostenuto che l'incidente è avvenuto a causa di una pistola che avrebbe dovuto essere caricata a salve. Vani tutti i soccorsi e il trasporto di Hutchins in elicottero in ospedale, dove la donna è morta. Ricoverato Souza. E' stata aperta un'inchiesta per fare piena luce sull'incidente. Il Bonanza Creek Ranch è molto popolare come set per film western. Il giornale locale Santa Fe New Mexican ha riferito che il 68enne Baldwin è stato visto fuori dall'ufficio dello sceriffo in lacrime.

Il luogo della tragedia