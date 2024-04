"Dì 'Palestina libera' e ti lascio in pace": Alec Baldwin infastidito da un'attivista le getta via il telefono

Il noto attore Alec Baldwin è stato preso di mira da un'attivista pro-Palestina mentre si trovava in un bar di New York. Nel video si sente la donna chiedere ripetutamente all'attore di dire "Palestina libera"; per poi fare alcuni riferimenti alla sua incriminazione per omicidio colposo dopo la morte della direttrice della fotografia sul set di Rust, nell'ottobre del 2021.

"Alec, per favore, puoi dire 'Palestina libera' una volta?" chiede l'attivista mentre Baldwin è in piedi nella caffetteria, apparentemente parlando al cellulare. "Perché hai ucciso quella donna? Hai ucciso quella signora e non hai avuto il carcere?".

"Dì "Palestina Libera Alec", solo una volta, e ti lascerò in pace". "Poi ti lascio in pace, te lo giuro", prosegue la donna, per poi aggiungere: "Dì 'fanculo Israele, fanculo il sionismo', per favore dillo". A quel punto Baldwin, spazientito, sembra dare un colpo sul telefono per toglierlo dalle mani della donna e impedire quindi di continuare a riprendere la scena. Il video continua a rimbalzare su sociale e testate giornalistiche compresa la tv israeliana.

Già nei mesi scorsi, l'attore si era confrontato con alcuni manifestanti che chiedevano una sua esplicita condanna verso Israele per gli atti commessi contro la popolazione civile di di Gaza, alludendo alla lobby ebraica di Hollywood.