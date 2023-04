Alessandro Parini: il giovane avvocato italiano morto in un attentato a Tel Aviv

Si chiamava Alessandro Parini la vittima dell'attentato avvenuto venerdì sera a Tel Aviv, in Israele. La conferma è arrivata dalle autorità israeliane, come ha riferito il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. "Un'auto si è lanciata con una velocità folle contro i turisti che passeggiavano sul lungomare di Tel Aviv. Purtroppo c'è stata una vittima, un cittadino italiano, Alessandro Parini, 35 anni romano che era partito questa mattina (ieri, ndr) per Tel Aviv ed era appena arrivato". Parini, scrive Tajani, "era lì per turismo con un gruppo di amici. Stiamo verificando se ci sono due italiani che sono rimasti feriti in questo attentato".

La rivendicazione della jihad islamica

I fatti sono avvenuti poco dopo le nove di venerdì sera. I feriti sarebbero sei, tra cui anche due italiani. "Stiamo accertando i loro nomi, non sarebbero feriti gravi", ha detto il ministro. Secondo la ricostruzione dei media locali, un uomo ha aperto il fuoco da un'auto lanciata a folle velocità contro i passanti. Poi è stato poi ucciso dalla polizia. Secondo Haaretz, il responsabile dell'attacco aveva 44 anni e si chiamava Yousef Abu Jaber. Non aveva precedenti con la giustizia. L'attacco è stato rivendicato dalla jihad islamica, movimento militare radicato nella Striscia di Gaza. Nel comunicato di rivendicazione si legge che l'attentato è una "risposta naturale e legittima ai crimini dell'occupazione contro il popolo palestinese".

La jihad Islamica ricorda anche che l'attentato è stato portato a termine a un anno esatto di distanza dall'attacco nei pressi di Dizengoff Street, nel centro di Tel Aviv, in cui morirono tre persone. In Israele sono ore di tensione. Questa mattina, sabato 8 aprile, due palestinesi sono stati uccisi vicino a una postazione militare nel nord della Samaria dopo che avevano aperto il fuoco contro una gli agenti delle forze di difesa israeliane. I militari israeliani avrebbero risposto al fuoco.

Chi era Alessandro Parini

Parini aveva 35 anni ed era un avvocato. Era arrivato a Tel Aviv proprio venerdì per una vacanza con gli amici. Nato a Roma nel 1987 si era laureato con il massimo dei voti presso l'Università Luiss 'Guido Carli' nel 2011. Sin dalla pratica legale aveva cominciato a collaborare con lo studio legale internazionale Clifford Chance.

Nel 2019 aveva conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto pubblico presso l'Università di Roma 'Tor Vergata'. Era attivo sia nel contenzioso che nell'assistenza stragiudiziale, si occupava di diritto amministrativo e regolatorio, in particolare di diritto dei contratti pubblici, della concorrenza e delle comunicazioni elettroniche.

Abilitato all'esercizio della professione forense dal 2014. È autore di contributi in materia di diritto amministrativo. È socio dell'Associazione Giovani Amministrativisti. Dal 2022, dopo aver superato il relativo esame, è iscritto nell'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori.

Meloni: "Cordoglio per la morte di un nostro connazionale"

"Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime profondo cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell'attentato terroristico avvenuto in serata a Tel Aviv", si legge in una nota di Palazzo Chigi. Il premier "e il governo sono in contatto con le autorità israeliane per seguire gli aggiornamenti e l'eventuale coinvolgimento nell'attacco di altri cittadini italiani". Il presidente del Consiglio "esprime vicinanza alla famiglia della vittima, ai feriti, e solidarietà allo Stato di Israele per il vile attentato che lo ha colpito".