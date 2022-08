"La strage a scuola è una messinscena con attori": dovrà pagare 4 milioni di danni

Una sentenza che farà storia. Un tribunale del Texas (Stati Uniti) ha condannato il conduttore radiofonico dell'alt-right, l'estrema destra americana, e noto complottista Alex Jones a pagare oltre 4 mln di dollari di danni per aver detto falsità sulla strage avvenuta nel 2012 alla scuola elementare Sandy Hook, nel Connecticut. Per anni Jones ha ripetutamente affermato che l'assalto, in cui un ventenne uccise venti bambini e sei insegnanti a Newtown, nel Connecticut, nel dicembre 2012 era stato solo una messa in scena, ad opera di attori, mirata a galvanizzare i sostenitori di leggi più rigide sul possesso di armi. Una follia senza alcun riscontro.

Dopo varie minacce di morte, molestie e stress psicologico provocati dalle dichiarazioni di Jones, il genitore di una delle giovani vittime ha deciso di non restare a guardare: ha fatto causa al conduttore per diffamazione e per aver inflitto intenzionalmente stress emotivo, chiedendo 150 mln di dollari di danni. Mentre l'avvocato di Jones ha sostenuto che il ricorrente non aveva provato che le parole del conduttore avessero direttamente provocato le sue sofferenza, la giuria ha sentenziato a favore del ricorrente. Ora dovrebbe seguire un secondo processo, in cui Jones potrebbe dover pagare altri danni, se la sua condotta venisse giudicata oltremodo dannosa.

Il conduttore radiofonico, vera e propria star dell'alt-right americana, è noto per spacciare teorie del complotto nel suo seguitissimo show radiofonico, sostenendo, per esempio, che il governo americano sarebbe dietro gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001. "Spero che qualsiasi altro giornalista che guardi e pensi che potrebbe diffamare una persona in questo modo veda che ci sono conseguenze. Multimilionarie", ha detto l'avvocato del ricorrente Mark Bankston dopo la sentenza, riporta il New York Times.

Il massacro alla Sandy Hook Elementary School risale al 14 dicembre 2012, presso la Sandy Hook Elementary School, situata a Sandy Hook, borgo della città di Newtown in Connecticut (USA), nel quale Adam Lanza, di 20 anni, aprì il fuoco all'interno della scuola elementare, causando la morte di 27 persone, 20 delle quali bambini di età compresa tra i 6 e i 7 anni, suicidandosi prima dell'arrivo della polizia.