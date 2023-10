Bimba muore soffocata dal palloncino della sua festa di compleanno

Una bambina di 7 anni, Alexandra Hope Kelly, è morta soffocata da un palloncino comprato per la sua festa di compleanno a Clinton, in Tennessee (Stati Uniti). Il dramma è avvenuto lo scorso 1° ottobre, ma soltanto in questi giorni la mamma della piccola, Channa Kelly, ha voluto condividere la sua drammatica storia con un post su Facebook, per mettere in guardia gli altri genitori dai potenziali pericoli legati alle decorazioni che solitamente vengono utilizzate alle feste per bambini.

Fatale per la piccola Alex proprio quel palloncino a forma di numero "7" che i genitori avevano acquistato per il suo compleanno: "Questo è ciò che ha ucciso la mia bambina - racconta la donna -, il suo palloncino di compleanno. È una cosa difficile da comprendere". Nel lungo post sui social la donna ripercorre la tragedia: "Per la sua festa di compleanno, il 24 settembre, ho acquistato un grande palloncino arcobaleno gonfiato ad elio, insieme a circa 10 palloncini in lattice. Da genitore sono sempre stato consapevole del rischio di soffocamento dei palloncini in lattice, ma non avrei mai immaginato che ci fosse un tale rischio riguardo a questi grandissimi palloncini pieni di elio".

"Una settimana dopo la sua festa di compleanno - prosegue il racconto - mi sono seduta con lei mentre scoppiava tutti i suoi palloncini di lattice. Alex mi ha chiesto se poteva far scoppiare il suo palloncino a forma di 7 e io ho detto che andava bene. Non avrei mai immaginato che sarebbe riuscita a mettere quel palloncino sopra la testa. Sono andata in camera e mi sono addormentata brevemente, quando mi sono svegliata ho trovato mia figlia faccia in giù sul pavimento del salotto dove l'avevo lasciata. Per un secondo ho pensato che si fosse addormentata ma poi ho notato che il palloncino era intorno alla sua testa. Ho rapidamente rimosso il palloncino, ho chiamato il 911 e ho iniziato subito la rianimazione. Ho chiesto agli operatori del 911 di ricordare i passaggi della rianimazione cardiopolmonare perché era passato tanto tempo dalla mia ultima certificazione e non volevo fare casino".

Attimi concitati fino all'arrivo dei soccorsi, che purtroppo non sono riusciti a salvare la bimba: "Ho pianto istericamente - conclude la donna - ed ero in sotto shock. Mia figlia non c'era più. Domenica 1 ottobre tutto il mio mondo mi è crollato intorno tutto perché non ero consapevole del rischio che circondava questo tipo di palloncini. Non sappiamo se sia morta per soffocamento o avvelenamento da elio: siamo in attesa dei risultati delle analisi, ma ci è stato detto che arriveranno tra 4-6 mesi. Spero che questa storia possa servire a salvare la vita di altri bambini".

Secondo i dati della Consumer Product Safety Commission degli Stati Uniti, tra tutti i prodotti per bambini, i palloncini sono la prima causa di morte infantile per soffocamento. La famiglia di Alex ha avviato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per sostenere le spese legali e i funerali della piccola.

