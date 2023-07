Il mistero del ragazzo ucciso e abbandonato in strada

Alexandre Mennesson, 33enne residente a Umbertide, comune in provincia di Perugia, è morto ieri a Medellin, in Colombia, a seguito di un violento pestaggio. Il giovane si era trasferito nel paese sudamericano un mese fa. Secondo le poche informazioni trapelate finora, l'uomo è stato trovato in strada in fin di vita e ricoverato in ospedale, ma le lesioni riportate sarebbero state troppo gravi. Cosa è successo? Un mistero avvolge la morte violenta del 33enne.

Alexandre Mennesson, nato a Nizza, in Francia, negli ultimi anni viveva con sua madre a Umbertide, dove lavorava come autista dei mezzi di soccorso dell'Usl Umbria 1. Sull'aggressione indaga la polizia colombiana. Forse una rapina finita male o l'aver assistito a un crimine: sono queste, al momento, le ipotesi degli investigatori. Sarà il tempo a chiarire tutti i contorni della tragica vicenda.

Dopo il pestaggio, che sarebbe stato molto violento, Alexandre è rimasto ricoverato in ospedale per alcuni giorni, fino al tragico epilogo sul quale ora le forze dell'ordine colombiane stanno cercando di fare luce.

Continua a leggere su Today.it...