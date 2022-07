Era contro la guerra: oppositore di Putin condannato a 7 anni

Il tribunale di Mosca ha condannato a sette anni di reclusione, Alexei Gorinov, oppositore russo accusato di aver diffuso "fake news" sull'esercito di Putin, soltanto per il fatto di essersi dichiarato contrario all'invasione in Ucraina. Lo scorso marzo in Russia è entrata in vigore una "legge bavaglio" che prevede fino a 15 anni di reclusione per la diffusione di informazioni sulle forze armate che dovessero essere ritenute "false" dalle autorità russe. Una censura che sta diventando sempre più aspra nei confronti di ogni tipo di opposizione.

Da quanto riportano le agenzie di stampa internazionali, mentre veniva pronunciata la sentenza la moglie di Gorinov è scoppiata in lacrime, mentre diverse persone in aula si sono alzate in piedi per applaudire l'oppositore, prima di venire allontanate dalle forze di sicurezza. Gorinov è stato arrestato ad aprile con l'accusa di aver condannato l'atroce aggressione militare contro l'Ucraina in una riunione del consiglio municipale moscovita di Krasnoselsky, dove è consigliere municipale.

Secondo le autorità, lo scorso marzo Gorinov e la consigliera dell'opposizione Elena Kotenochkina si sono espressi contro la proposta del consiglio di organizzare un concorso di disegno per bambini, pensando che potesse essere fuori luogo vista la guerra in corso in Ucraina. Inoltre, durante il suo intervento alla seduta del consiglio municipale, Gorisov avrebbe sottolineato: "I bambini stanno morendo. Credo che tutti gli sforzi della società civile dovrebbero puntare solo a fermare la guerra e a ritirare le truppe russe dal territorio dell'Ucraina". Una frase che gli è costata una condanna a sette anni di reclusione