Il giallo del corpo di Navalny

Il corpo di Alexei Navalny non è nel carcere in Siberia dove il dissidente russo è morto e non è nemmeno all'obitorio di Salekhard come indicato dalle autorità russe. La madre dell'oppositore di Putin e la portavoce Kira Jarmysh si sono recate lì ma hanno "trovato chiuso". Poi è stato detto loro che "il corpo di Navalny non è all'obitorio". Sembra che le autorità russe stiano facendo di tutto pur di non consegnare la salma alla famiglia, ha denunciato la portavoce su X.

"Un altro avvocato di Navalny, che si è presentato al comitato investigativo di Salekhard, è stato informato che 'la causa della morte di Alexei Navalny non è stata stabilita, è stato effettuato un nuovo esame istologico' - scrive su X la portavoce -. I risultati dovrebbero essere pubblicati la prossima settimana. È ovvio che mentono e fanno di tutto per non dover consegnare il corpo", ha aggiunto Kira Jarmysh.

Nel frattempo è salito a oltre 200 il numero dei manifestanti russi pro-Navalny fermati dopo la morte del dissidente russo. A riferirlo la ong per i diritti umani OVD-Info, come ripota il Guardian. Si parla di almeno 212 persone fermate tra ieri e oggi durante gli eventi organizzati in Russia in memoria di Navalny, la più grande ondata di fermi per protesta in 18 mesi. Di questi 109 a San Pietroburgo e 39 a Mosca, le due città più grandi del Paese.