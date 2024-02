Alexei Navalny: l'ipotesi del pugno al cuore dietro la morte del dissidente

Alexesi Navalny è stato ucciso con un pugno al cuore? Ad avanzare l'ipotesi, che ha trovato vasa eco sui media (specie in Italia), è stato Vladimir Osechkin, un attivista diritti umani, che da Parigi gestisce il sito internet anti-corruzione Gulagu.net.

Citato dal Times, Osechkin ha detto che secondo le sue fonti, Navalny sarebbe stato tenuto per due ore e mezza in isolamento in una cella a una temperatura di meno 27 gradi centigradi. E questo con l'obiettivo di rallentare il suo battito cardiaco a causa delle temperature gelide. Successivamente, afferma Osechkin, "è stato ucciso con il classico pugno al cuore del Kgb". Una fonte che lavora alla colonia penale in cui era detenuto l’oppositore, avrebbe confermato che i lividi trovati sul suo corpo sono compatibili con la tecnica nota anche come del "pugno unico". Si tratta comunque di una semplice ipotesi che al momento è impossibile verificare.

Così come non si può affermare con certezza che il cadavere del dissidente presentasse dei lividi. A sostenerlo è stato un operatore del servizio ambulanze dell'ospedale di Salekhard, ma dal Cremlino tutto tace e finora alla famiglia non è stato consentito vedere il corpo. Ai legali dei famliari di Navalny è stato comunicato che il cadavere non sarà restituito per almeno due settimane. Un ritardo che viene motivato con la necessità di svolgere gli esami tossicologici necessari per determinare la causa della sua morte.

L'ipotesi del pugno è in ogni caso in contrasto con quella di Yulia Navalnaya, vedova dell'attivista, che aveva parlato di un possibile avvelenamento con il Novichok. Secondo questa tesi, il corpo sarebbe stato "nascosto" proprio per far sparire ogni traccia del veleno. Ieri intanto il portavoce del Cremlino Peskov ha comunicato che sul decesso di Navalny non ci sarà nessuna indagine internazionale e indipendente come richiesto dall'alto rappresentante Ue Josep Borrell.