Arrestato Alexey Moskalyo, il papà condannato per i disegni contro la guerra della figlia

Prima la condanna, poi la fuga e adesso l’arresto. Alexei Moskalyov, il cittadino russo ritenuto colpevole di avere screditato la Russia per dei disegni fatti dalla figlia, sarebbe stato arrestato a Minsk, in Bielorussia. Lo riporta il Guardian.

La polizia ha indagato su Alexei Moskalyov dopo che la figlia ha disegnato dei razzi lanciati contro una famiglia ucraina e la scuola ha allertato le autorità. Padre e figlia sono stati separati. L'uomo è stato messo agli arresti domiciliari; l'adolescente trasferita in un centro di accoglienza statale. Alexei Moskalyov è stato poi condannato per le sue critiche alle politiche del Cremlino nei post sui social media. L’uomo nella giornata di ieri era stato difeso anche dal capo del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, che sul suo canale Telegram aveva definito la sentenza “ingiusta”.

Sempre ieri la figlia aveva scritto una lettera pubblica a suo padre: "Ciao papà, ti chiedo di non ammalarti e di non preoccuparti. A me va tutto bene, ti amo moltissimo e so che non devi incolparti di nulla, io sono sempre dalla tua parte e tutto ciò che fai è giusto".