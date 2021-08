L'Algeria rompe le relazioni diplomatiche con il Marocco

L'Algeria ha deciso di rompere i rapporti diplomatici del Marocco a causa di "azioni ostili" da parte del Paese confinante. L'annuncio è arrivato dal ministro degli Esteri, Ramtane Lamamra, che, in conferenza stampa, ha confermato come l'Algeria abbia deciso "di tagliare i rapporti diplomatici con il Regno del Marocco a partire da oggi".

Il ministro ha spiegato che la decisione è stata presa dal presidente della Repubblica, Abdelmedjid Tebboune, dopo aver ascoltato le raccomandazioni del Consiglio superiore di sicurezza. La situazione è precipitata dopo che il rappresentante del Marocco all'ONU ha sostenuto il diritto all'autodeterminazione del "coraggioso popolo della Cabilia", una regione a maggioranza berbera che vive nel nord dell'Algeria.