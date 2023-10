Gli "amici" dell'Italia che non condannano l'attacco di Hamas a Israele

Da un parte, il primo fornitore di gas. Dall'altra, chi dovrebbe fermare gli arrivi di migranti. I due Paesi del Nordafrica diventati strategici per l'Italia (ma anche per l'Europa) su due dossier fondamentali come energia e migrazione, voltano le spalle alla Lega araba e rifiutano di condannare l'attacco di Hamas.

Tunisi e Algeri, infatti, hanno presentato le loro riserve sulla risoluzione votata ieri dal consiglio della Lega araba, organizzazione che che riunisce 22 Paesi dell'Africa e del Medio Oriente, sulla guerra tra Israele. Nel testo si condanna "l'uccisione e il targeting di civili da parte di entrambe le parti e tutti gli atti contrari al diritto internazionale e al diritto umanitario internazionale". In altre parole, pur restando sbilanciata sul sostegno al popolo palestinese e sulla critica alla politica di Israele nei confronti della Palestina, la risoluzione esprime una condanna dell'azione di Hamas e degli altri gruppi terroristici lanciata lo scorso sabato, e ribadisce l'appoggio all'Autorità nazionale palestinese.

La posizione è frutto delle pressioni dell'Arabia saudita, che nei mesi scorsi aveva avviato dei colloqui con Israele per normalizzare i rapporti. Ma alla Tunisia e all'Algeria il testo equidistante non è piaciuto. In un comunicato stampa, Algeri spiega di voler prendere "le distanze da tutto ciò che equipara il diritto inalienabile del popolo palestinese all'autodeterminazione per stabilire uno Stato sovrano sui confini del 1967 con le pratiche dell'entità sionista, che viola le carte e le risoluzioni della legittimità internazionale". Sulla stessa linea Tunisi: "La Palestina non è un dossier o una questione in cui c'è un querelante o un imputato - si legge in una nota del presidente Kais Siaed - Piuttosto, è il diritto del popolo palestinese che non può essere prescritto o annullato dall'occupazione sionista attraverso l'omicidio, le espulsioni collettive e la privazione degli elementi più basilari della vita come l'acqua, le medicine, il cibo e l'elettricità, il tutto prendendo di mira gli anziani, gli innocenti, donne e bambini, case, ospedali, primi soccorritori, ambulanze". Da parte di Algeri e Tunisi, nessun riferimento agli orrori dell'attacco di Hamas, anch'essi compiuti contro innocenti.

La posizione di Saied su Israele arriva in un momento in cui la Commissione europea e il governo italiano devono fronteggiare le critiche di chi, nel nostro Paese come nel resto dell'Ue, chiede di bloccare l'accordo sui migranti con Tunisi. Non che il presidente tunisino sia una mano in tal senso: proprio in queste ore, Saied ha confermato che la Tunisia ha restituito i 60 milioni di euro versati da Bruxelles come prima tranche di pagamento nell'ambito del memorandum d'intesa sui migranti. In realtà, la somma proviene da un finanziamento già previsto in passato nell'ambito del sostegno Ue al Paese per il Covid-19. Tunisi sostiene che la cifra pattuita come prima tranche è ben più alta, e per questo ha restituito il pagamento.

