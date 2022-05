La storia di Alice, la bimba rimasta sola dopo l'evacuazione di Avozstal: la mamma è stata catturata

Questa bambina ha soli 4 anni ed è rimasta da sola dopo l'evacuazione dall'acciaieria Azovstal di Mariupol: la sua mamma, il medico militare Victoria Obidina, è stata catturata dalle forze armate russe proprio durante il tentativo di mettere in salvo i civili barricati nell'impianto siderurgico. La donna, che in questi mesi ha curato i combattenti che trovavano riparo nell'acciaieria, adesso è nelle mani dei russi, mentre la piccola Alice aspetta di poterla riabbracciare. La vicenda è divenuta virale su Twitter dove è stato diffuso il video della bambina, con l'hashtag 'returnAlissimama', che è divenuto virale nel giro di qualche ora.

La cattura da parte di unità militari è stata segnalata dal reggimento Azov: "Victoria è rimasta in un campo di filtrazione nel territorio dell'autoproclamata repubblica di Donetsk, mentre la figlia è arrivata a destinazione a Zaporizhzhia ieri ed è stata affidata ad una famiglia ucraina. Al momento non si sa dove si trovi la madre", ha scritto Azov. Probabilmente il medico si trova ora in un campo di filtrazione a Mangush.

Alice e Victoria non sono due volti sconosciuti, erano comparse in un video che mostrava i rifugiati dentro i tunnel di Azovstal nei giorni scorsi, quando ancora nessun accordo era stato raggiunto tra Mosca, Kiev e le istituzioni internazionali per evacuare i circa mille civili dai rifugi antiatomici dell'impianto siderurgico. Nelle immagini la bambina teneva il suo libretto in mano, un scoiattolo sul maglioncino a righe e rispondeva alle domande tenendo gli occhi bassi: "Che cosa vuoi dire a chi ti vede? Voglio essere evacuata. Dove sei adesso? In un rifugio per le bombe. Ti piace qui? Voglio tornare a casa mia. Chi vuoi salutare? Mia nonna Sveta". Poi finalmente alzava lo sguardo timida e si copriva il viso con le manine.

Il comune di Mariupol era intervenuto sui social pubblicando il video e un commento: "Il mondo russo vuole uccidere Alice, di quattro anni. Lei è a Mariupol. Per un mese e mezzo la sua casa è stata un rifugio antiaereo nello stabilimento di Azovstal. La madre è un medico militare. Lei salva i feriti. Se lei e sua figlia vengono fatti prigionieri, non c'è possibilità di trattamento umano. E cosa vuole Alice? Casa! Tutti i bambini sono uguali. Chiediamo alla comunità mondiale di fermare il genocidio e salvare le persone". Adesso Alice è sana e salva, ma con una famiglia che non è la sua, in attesa di poter stringere ancora la sua mamma tra le braccia.