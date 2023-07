Era sparita nel nulla lasciando un biglietto: ricompare a sorpresa dopo 4 anni

Nel 2019 era sparita nel nulla lasciando un biglietto con scritto: "Scappo, ma tornerò, lo giuro. Scusate", poi quattro anni di vuoto, fino alla sorpresa di alcuni giorni fa. Alicia Navarro, una ragazza di 18 anni, si è presentata in una stazione di polizia in Montana, negli Stati Uniti: quattro anni prima, a soli 14 anni, era scappata dalla sua casa in Arizona senza lasciare tracce, a parte il messaggio che annunciava la sua fuga e un suo futuro ritorno. Un ritorno avvenuto alcuni giorni fa, come confermato anche dal messaggio pubblicato sui social dalla mamma della giovane: "I miracoli esistono". Ancora non è chiaro cosa abbia fatto la ragazza in questi quattro anni e come abbia fatto ad arrivare dall'Arizona al Montana: secondo i media statunitensi è in buone condizioni di salute.

Dopo la sparizione di Alicia, che nel 2019 aveva soltanto 14 anni, l'Fbi e del Center for Missing and Exploited Children iniziarono delle ricerche a tappeto, che tuttavia risultarono infruttuose. Adesso, a quattro anni dalla scomparsa, il ritorno a sorpresa. La ragazza, ora 18enne, si è presentata a Havre, nel Montana, presentandosi come la giovane che era scomparsa di Glendale, un sobborgo di Phoenix. La giovane, che non dovrà affrontare conseguenze penali, sta bene e ha confermato di non essere state trattenuta contro la sua volontà in questi anni. Come riportato dal dipartimento di polizia di Havre, la 18enne "sta bene ed è in buone condizioni di salute".

Sui social è anche stato diffuso un video messaggio di Alicia, in cui la giovane si dice dispiaciuta per quello che ha fatto passare alla madre. La stessa donna che sui social ha festeggiato il ritorno a casa della figlia: "Per tutti coloro che hanno perso i propri cari, voglio che usiate questo caso come esempio. I miracoli esistono. Non perdere mai la speranza e combatti sempre".

