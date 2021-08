Minaccia di far esplodere una bomba vicino al Congresso: la resa dopo ore di trattativa

Momenti di tensione a Washington dopo che un uomo ha minacciato di farsi esplodere davanti a Capitol Hill. La polizia ha avviato negoziato con l'uomo, chiuso dentro un pick up nero parcheggiato vicino al Biblioteca del Congresso e diversi edifici sono stati evacuati per sicurezza. Dopo diverse ore, l’uomo si è arreso alla polizia.

Il capo della polizia del Congresso, J. Thomas Manger, ha detto ai giornalisti che l'uomo aveva riferito a un agente di avere con sé una bomba; l'agente avrebbe inoltre detto di aver visto tra le sue mani un oggetto che sembra un detonatore.

