Allerta Nato: "In azione il sottomarino russo Belgorod"

Sale la tensione nei mari artici dove è in movimento il sommergibile a propulsione nucleare russo K-329 Belgorod. Il terribile sospetto è che il sottomarino russo sia in missione per testare il missile-siluro Poseidon, capace di portare testate nucleari a diecimila km di distanza. La notizia arriva da un'informativa della Nato, secondo cui l'Alleanza è in allerta e monitora ogni possibile lancio di siluri dal sommergibile.

Il sommergibile Belgorod e il siluro Poseidon

Lungo 184 metri e largo 15, il Belgorod può navigare in immersione a circa sessanta chilometri orari e con un'autonomia virtualmente illimitata. Si ritiene che possa rimanere 120 giorni senza tornare in superficie. Nei giorni scorsi è stato citato nelle analisi sul possibile sabotaggio di Nord Stream, ma non ci sono prove a riguardo. Secondo quanto riportato dai media internazionali, la Nato sospetta che il sottomarino voglia sperimentare nell'area del Mare di Kara proprio il Poseidon. Chiamato in codice "Status-6": un siluro lungo 24 metri capace di portare una testata atomica probabilmente da due megaton. Il missile-siluro è stato concepito per esplodere nella vicinanza della costa provocando uno 'tsunami radioattivo'.

L'ambasciatore russo convocato alla Farnesina

Intanto, l'ambasciatore russo in Italia Sergei Razov è stato convocato domani al ministero degli Affari esteri della repubblica, ha reso noto l'ambasciata a Roma, citata dall'agenzia Tass. La convocazione è alle 11 di domani mattina.