Alluvione devastante, villaggi spazzati via da acqua e fango: centinaia di morti tra le macerie

Il bilancio si aggrava ora dopo ora. Si teme che centinaia di persone siano morte dopo che inondazioni improvvise hanno colpito il nord dell'Afghanistan. Funzionari talebani affermano che almeno 150 persone sono state uccise, mentre il Programma alimentare mondiale parla di 300 morti. Forti piogge hanno colpito venerdì notte cinque distretti della provincia di Baghlan.

Le immagini sui social media hanno mostrato torrenti d'acqua che attraversavano diversi villaggi, lasciando dietro di loro una scia di distruzione. L'Afghanistan è stato colpito da piogge insolitamente abbondanti nelle ultime settimane, con inondazioni che hanno ucciso decine di persone a partire da metà aprile. Abdul Mateen Qani, portavoce del ministero degli Interni afghano, ha detto alla BBC che almeno 131 persone sono morte nella provincia di Baghlan e 20 a Takhar. Tuttavia si teme un bilancio più grave: Rana Deraz, del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, ha detto all'agenzia di stampa AFP che ci sono stati 311 morti a Baghlan, con 2.011 case sono distrutte e altre 2.800 danneggiate. Distrutte da acqua e fango anche tre moschee e quattro scuole.

