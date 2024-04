Alluvione nel deserto: almeno 19 morti, a Dubai strade e aeroporto sommersi dall'acqua

Un evento meteorologico eccezionale ha colpito la penisola arabica, territorio per sua natura arido e semidesertico. Piogge torrenziali si sono abbattute su Emirati Arabi, Oman, Bahrain, Qatar e Arabia Saudita, causando in tutto 19 vittime.

A Dubai, case e strade sono state allagate, con diversi automobilisti costretti ad abbandonare i propri veicoli per mettersi in sicurezza. Sono più di 140 i millilitri d'acqua scaricati dal cielo in un solo giorno, laddove la media è di circa 94 millimetri in un anno.

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن دولة الإمارات شهدت هطول أكبر كميات أمطار خلال الأعوام الـ 75 الماضية، وأن منطقة "خطم الشكلة" بالعين شهدت هطول 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة... لتحقق الدولة بذلك حدثاً استثنائياً يسجل في تاريخها المناخي. pic.twitter.com/Iir6ZS2Dzs — UAEGOV (@UAEmediaoffice) April 16, 2024

A fornire i dati è il Centro nazionale di meteorologia emiratino, citato dallo stesso governo, che su X ha parlato di "un evento eccezionale nella storia climatica" del Paese.

Le precipitazioni sono insolite sulla penisola arabica, e si verificano periodicamente, ma in quantità limitate, durante i mesi invernali più freddi. Proprio la scarsità di piogge fa sì che molte città siano prive di sistemi di drenaggio e ciò ha comportato pesanti inondazioni anche nella metropolitana di Dubai e nei celebri centri commerciali "Dubai Mall" e "Mall of the Emirates". Tutte le scuole del Paese sono state chiuse e ai lavoratori è stato esteso il ricorso allo smart working.

I fulmini hanno tinto di viola il cielo solitamente sereno della metropoli, toccando occasionalmente la punta del Burj Khalifa, l'edificio più alto del mondo, donando un'atmosfera ancor più surreale alla città sommersa dall'acqua.

Nel caos l'aeroporto internazionale di Dubai, chiuso fino a data da destinarsi, dove le piste di atterraggio sono state completamente inondate.

"La ripresa richiederà un po' di tempo. Vi ringraziamo per la vostra pazienza e comprensione mentre affrontiamo queste sfide", si legge sulla pagina ufficiale di X da parte dello scalo.

"Consigliamo di non venire in aeroporto, se non assolutamente necessario. Stiamo lavorando duramente per ripristinare le operazioni il più rapidamente possibile in condizioni molto difficili", fa sapere ancora la società che gestisce l'aeroporto emiratino.

Le vittime

Il Centro nazionale di meteorologia aveva dichiarato che dal pomeriggio di martedì 16 aprile fino alle prime ore del mattino di oggi, 17 aprile, era prevista un'altra ondata di maltempo che dalle dalle zone occidentali si sarebbe diffuso in aree sparse del Paese.

صور الرادار ثلاثية الأبعاد لحركة تكون السحب#أمطار #أمطار_الخير#المركز_الوطني_للأرصاد

3D Radar images of cloud formation over the area

#rain#national_Center_of_Meteorology pic.twitter.com/NBYkFL1Gsn — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) April 16, 2024

A Ras Al Khaimah, nella zona più settentrionale degli Emirati, un uomo di 70 anni è morto spazzato via dall'acqua mentre si trovava a bordo della sua auto. Stessa sorte per 18 persone in Oman, di cui 10 studenti, uccisi dalla potenza dell'acqua mentre erano in strada, all'interno di un veicolo insieme ad un adulto, secondo quanto riferito dall'Agence France-Presse.