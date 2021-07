Alluvioni in Germania, decine di morti: "È il risultato del cambiamento climatico"

Un evento che si verifica "una volta in una generazione". Il maltempo in Germania ha provocato almeno 40 morti. E' il drammatico bilancio, con decine di dispersi, dopo l'alluvione nelle regioni occidentali. Merkel: "Sconvolta"

Senza precedenti. Un evento che si verifica "una volta in una generazione" scrivono i giornali tedeschi. Il maltempo in Germania ha provocato almeno 40 morti. E' il drammatico bilancio, con decine di dispersi, dopo l'alluvione nelle regioni occidentali del Paese. Data la gravità della situazione, è stato mobilitato anche l'esercito che prende parte alle operazioni di soccorso delle persone rimaste bloccate.

Alluvioni in Germania: il bilancio è drammatico

Tra i morti si contano anche due vigili del fuoco. Circa 200 soldati del Bundeswehr, con mezzi pesanti, sono stati dispiegati nel Nord Reno Vestfalia, dove nella notte ci sono state piogge torrenziali.

Nel vicino land della Renania Palatinato, il ministero della difesa ha messo a disposizione 70 soldati con mezzi multifunzione in grado di raggiungere paesini rimasti isolati. Sono stati anche messi a disposizione quattro elicotteri per il soccorso e il trasporto. Nella cittadina di Schuld, nella Renania Palatinato, uno dei centri più colpiti, quattro case sono state completamente trascinate via dalle acque e altre due sono state spostate per decine di metri.

Almeno 200mila le persone rimaste senza elettricità nella Germania occidentale.

Merkel: "Sconvolta"

Oltre duemila tra agenti della polizia federale tedesca e personale dell'Agenzia federale per il soccorso tecnico (Thw) sono in azione per offrire "qualsiasi supporto" ai Laender della Germania colpiti dal maltempo, con forti piogge, inondazioni e allagamenti. E' quanto dichiarato dal ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer. Per l'esponente dell'Unione cristiano-sociale (Csu), "queste condizioni meteorologiche estreme sono il risultato del cambiamento climatico". Secondo Seehofer, infine, la Germania deve prepararsi "molto meglio" simili emergenze, "anche con riguardo alla protezione dalle inondazioni".

La cancelliera Angela Merkel si è detta "sconvolta per la catastrofe" che sta provocando sofferenza a tante persone a causa dell'acqua alta in Germania. La cancelliera, oggi a Washington, ha espresso attraverso un tweet del suo potrtavoce Steffen Seibert, il cordoglio per le vittime e i dispersi e la vicinanza ai familiari.