Il fango sommerge strade e case: almeno sei bambini tra i morti per l'alluvione

Si aggrava il bilancio delle vittime per l'alluvione in Kentucky. Sono almeno 25, fra cui sei bambini, le persone morte per le inondazioni. Lo ha annunciato il governatore dello Stato, Andy Beshear, citato dal New York Times. Il bilancio è destinato a peggiorare ancora perché le operazioni di ricerca e soccorso non sono ancora concluse. Le squadre di soccorso aiutate dalla Guardia Nazionale stanno sorvolando l'area con elicotteri, affiancando così i soccorritori nelle barche.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha proclamato lo stato di disastro in 13 contee, liberando fondi federali a favore delle autorità locali e alcune organizzazioni no-profit. Sono circa 20mila le persone rimaste senza elettricità nell'area colpita dell'est del Kentucky ai piedi dei monti Appalachi.

Il fiume North Folk Kentucky ha raggiunto il livello più alto mai rilevato con un picco di circa 6 metri, superando di quasi ben 3 metri il livello di allerta. "Da tutto ciò che abbiamo visto - ha detto il governatore Andy Beshear - potremmo aggiornare il conteggio di quanti ne abbiamo persi nelle prossime settimane. In alcune di queste aree, è difficile sapere esattamente quante persone c'erano". Il governatore parla di disastro "peggiore nella storia" dello Stato.

Thank you @LesterHoltNBC for discussing the flooding in Eastern Kentucky. The most important thing we can do is support our Kentucky families affected. Folks across the country can donate at https://t.co/498Vid5YDI to assist survivors. Every donation will make a difference. https://t.co/m3L5iVZguv