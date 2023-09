In Libia il mare restituisce cadaveri, esplode la rabbia dei sopravvissuti: bruciata la casa del sindaco di Derna

In Libia è ancora caos dopo le inondazioni che hanno cancellato intere aree, devastato la città di Derna e causato migliaia di morti. Le squadre di soccorso proseguono col recupero dei corpi, ora dopo ora il mare restituisce cadaveri e già da giorni non bastano neppure i sacchi per trasportarli. Parallelamente scoppia la protesta dei superstiti. Nella tarda serata di ieri, 18 settembre, manifestanti infuriati hanno dato fuoco all'abitazione di Abdulmenam al-Ghaithi, sindaco di Derna quando si sono verificate le inondazioni (ora è sospeso dall'incarico, ndr). Lo riferisce The Guardian. Abdulmenam al-Ghaithi è stato preso di mira da centinaia di persone: chiedono che vengano individuate le responsabilità del disastro.

Alcuni manifestanti hanno anche preso di mira il capo del Parlamento libico orientale, Aguila Saleh, tra le piu' importanti figure politiche della Libia orientale, controllata dalle milizie del generale Haftar e non dal governo di Tripoli riconosciuto dall'Onu.

A suscitare l'ira della popolazione una dichiarazione di Saleh che ha parlato di un "disastro naturale senza precedenti" e ha esortato a non concentrarsi su cosa si sarebbe dovuto o potuto fare per prevenirlo. Sappiamo invece che il disastro è stato causato dalla rottura di due dighe che da tempo avevano dato segni di cedimento e non hanno resistito al passaggio del ciclone Daniel. I ripetuti avvertimenti di tecnici ed esperti erano stati ignorati.

Il bilancio delle vittime intanto non è definitivo. La Mezzaluna Rossa libica parla di almeno 11.300 morti e più di 10.000 dispersi. Si teme che il numero reale superi le ventimila vittime. Secondo alcuni soccorritori, che hanno parlato ad al-Jazeera, sono stati avvistati 600 corpi nel mare al largo di Umm Brega, a circa 20 chilometri da Derna, e i medici maltesi che partecipano alle ricerche hanno detto di aver visto centinaia di corpi in mare.

Un gran numero di cadaveri è sulle spiagge, quindi cresce l'allarme sanitario. "Le autorità locali, le agenzie umanitarie e il team dell'Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) sono tutti preoccupati per il rischio di diffusione di malattie, a casa di acqua contaminata e scarsa igiene", fanno sapere dall'Onu. "Il team (dell'Oms) continua a lavorare per prevenire la diffusione di malattie ed evitare una seconda crisi devastante nella regione", si legge in una nota.

Temendo la diffusione di malattie, le autorità hanno cominciato le operazioni di sgombero dell'area allagata dalle inondazioni. Le autorità libiche hanno confermato che 150 persone sono state avvelenate dall'acqua contaminata.

C'è poi un altro rischio per le migliaia di sfollati: le acque alluvionali hanno trasportato mine terrestri e le altre munizioni lasciate nel terreno dalla guerra civile che ha sconvolto la Libia negli ultimi anni. In Libia stanno intervenendo anche i palombari della Marina Militare, specialisti capaci di operazioni subacquee particolarmente complesse e di bonificare ordigni inesplosi trovati in mare.

