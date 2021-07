Alluvione in metropolitana: 12 passeggeri morti annegati in Cina

Fiumi straripati, strade allagate, persone intrappolate dalle acque. La provincia di Henan, nella Cina centrale, è stata gravemente colpita da una serie di inondazioni a causa delle forti piogge che si sono abbattute sulla zona negli ultimi giorni. A Zhengzhou, dove sono caduti più di 200mm di pioggia in un'ora, si sono registrati dodici morti per annegamento nella metropolitana. In un drammatico video postato sui social si vedono diversi pendolari in un vagone della metropolitana con l'acqua fino alla cintola, mentre un altro filmato mostra una stazione della metro completamente invasa dall’acqua. "La città ha sperimentato una serie di rari e forti temporali, che hanno causato l'accumulo di acqua nella metropolitana di Zhengzhou", hanno fatto sapere i funzionari della città in un post su Weibo.

Le immagini della devastazioni sui social

Sui social circolano video impressionanti che mostrano la furia devastatrice delle inondazioni, con auto e detriti alla deriva tra le acque. Oltre 100mila persone nella provincia di Henan (che conta circa 94 milioni di abitanti) sono state evacuate nei rifugi.

Le autorità hanno emesso il livello di allerta meteo più alto, dopo una stagione delle piogge insolitamente attiva. Il ministero della Gestione delle emergenze ha inviato un gruppo di lavoro nelle aree colpite della provincia di Henan per aiutare le autorità locali.

Una diga a rischio crollo

L'unità regionale dell’Esercito popolare di liberazione (Pla) ha riferito di una breccia di 20 centimetri che si è formata nella dita di Yihetan a Luoyang, città di circa sette milioni di persone sempre nell’Henan, con il rischio di "crollo in qualsiasi momento".

Altre due dighe sono collassate nella Mongolia Interna pochi giorni fa, senza causare gravi danni.