Miracolo sul lago: bambini sopravvivono per tre giorni a galla dopo l'alluvione

Alluvioni e inondazioni stanno flagellando il Congo. Il fango inghiotte il Paese, ormai sull'orlo della catastrofe: in meno di una settimana le inondazioni hanno già causato la morte di 400 persone nell’est della Repubblica Democratica del Congo. Uno scenario drammatico da cui arriva una storia di speranza: due bambini sono riusciti a sopravvivere alle inondazioni galleggiando nei pressi delle rive del lago Kivu. I genitori dei due piccoli sono morti nell'alluvione, ma le autorità locali hanno già contattato alcune persone che potranno occuparsi di loro.

Delphin Birimbi, leader della comunità locale, ha gridato al "miracolo" parlando con i media internazionali, anche se non è chiaro come i due bambini siano sopravvissuti per tre giorni sul lago. I due piccoli sono stati avvistati mentre galleggiavano tra i detriti, uno a Bushushu e l’altro a Nyamukubi, due villaggi devastati dalle alluvioni che la scorsa settimana hanno colpito il Paese africano. La foto di uno dei due bambini, avvolto in una coperta e finalmente in salvo, ha già fatto il giro dei social, mentre la situazione nella Repubblica Democratica del Congo rimane apocalittica: villaggi rasi al suolo, persone disperse e centinaia di cadaveri che riempiono le strade.

Secondo Delphin Birimbi, contattato dalla Bbc, sono in corso le operazioni per cercare i dispersi: "Mancano all'appello più di 5mila persone. Ci sono 200 feriti che si trovano negli ospedali e nei centri sanitari, mentre sono almeno 1.300 le strutture danneggiate, con scuole, chiese e infrastrutture idriche che sono state letteralmente distrutte". Le violente precipitazioni hanno colpito anche il Ruanda la scorsa settimana, causando almeno 130 vittime. Secondo il capo delle Nazioni Unite António Guterres, queste inondazioni "sono l'ennesima conseguenza dei cambiamenti climatici, l'esempio dell'accelerazione di questo fenomeno: il riscaldamento dell'atmosfera, causato dai cambiamenti climatici, rende le precipitazioni estreme molto più probabili".