Alon Bar: "Hamas usa i civili come scudi umani, difficile fare distinzioni"

L'offensiva dell'esercito israeliano sulla Striscia di Gaza si intensifica di ora in ora e mentre sul fronte palestinese si lavora per aprire corridoi umanitari verso l'Egitto, su quello opposto si prepara l'assedio. Alon Bar, ambasciatore israeliano in Italia, spiega le ragioni dello Stato Ebraico.

Israele ha nominato un Governo di emergenza nazionale e si prepara a una lunga guerra. Quella di Gaza sarà un'operazione “senza precedenti”, ha detto Netanyahu: insomma, dobbiamo aspettarci mesi di conflitto?

"Non so quanto tempo durerà il conflitto, ma potrebbe durare molto tempo. Non siamo in una situazione normale, abbiamo dichiarato lo stato di guerra e formato un Governo di emergenza. Quanto durerà? Non lo so: dipenderà da molte cose. Quello che posso dire è che non potremo più tornare alla situazione di una settimana fa, una situazione in cui Hamas potrebbe preparare liberamente da Gaza altri attacchi contro i civili israeliani. Questo per noi sarebbe totalmente inaccettabile e per questo dobbiamo mettere in atto tutte le misure necessarie per assicurarci che non succeda più. E ci vorrà tempo, quanto esattamente non lo so".

Alcuni razzi partiti dal sud del Libano sono caduti sul confine settentrionale. Israele ha risposto con un bombardamento. Biden ha lanciato avvertimenti all’Iran. C’è il rischio di un allargamento del conflitto?

"Sì, c’è un serio rischio di un allargamento del conflitto. Oltre i missili, c’è stato anche un tentativo, da parte di un gruppo di terroristi, di superare il confine, ma sono stati fermati dall’esercito. Il rischio che Hezbollah, organizzazione sciita in Siria, possa prendere parte al conflitto è molto serio. Ci sono gruppi che fanno capo ad Hamas che fanno pressioni perché il conflitto diventi regionale, quindi non possiamo escludere a priori che questo accada. Abbiamo apprezzato molto il messaggio lanciato dal Presidente americano Joe Biden; consideriamo anche molto importante la telefonata tra la premier italiana Giorgia Meloni e il primo ministro libanese, ma temiamo che tutto questo non sarà sufficiente a prevenire nuovi attacchi contro Israele. Ovviamente faremo tutto il possibile perché non si estenda questo spargimento di sangue su altri fronti; non è questo quello che vogliamo, ma se dovremo rispondere, come nel caso di Gaza, lo faremo. Non possiamo permette che i cittadini israeliani siano attaccati senza che l’esercito intervenga".

C’è molta apprensione per gli ostaggi in mano ad Hamas, tre sono italiani. Avete nuove informazioni?

"Ancora no; stiamo raccogliendo tutte le informazioni sulle identità degli ostaggi. Abbiamo alcune notizie sui tre italiani che sono stati presi da Hamas, ma c’è ancora molta confusione. Fare in modo che gli ostaggi vengano rilasciati è la nostra priorità. La nostra speranza è che Hamas rispetti il diritto internazionale e mostri un minimo di umanità, rilasciando almeno i bambini, le donne e gli anziani; purtroppo questo non è ancora successo".

Il Parlamento italiano ha votato quattro mozioni di condanna ad Hamas, hanno vinto i distinguo non si è riusciti a votare un unico testo. Cosa ne pensa?

"Saremmo stati certamente più felici fosse stata approvata un’unica risoluzione, ma ci conforta che la maggior parte dei membri del Parlamento abbia votato il testo che oltre a condannare con forza Hamas, impegna il Governo ad evitare ogni forma di supporto economico che possa partire dall’Italia e finire nelle mani dell’organizzazione terroristica: pensiamo che sia un messaggio molto importante e siamo lieti che anche esponenti di partiti che non sostengono l’attuale Governo abbiano convenuto su questo punto".

Israele ha annunciato che Gaza resterà senza luce, acqua e benzina finché Hamas non rilascerà gli ostaggi. Non è un errore far ricadere ancora una volta sui civili le colpe dell’organizzazione terroristica? A Gaza si rischia un’emergenza umanitaria senza precedenti.

"Comprendiamo questo rischio e abbiamo provato a evitare che si arrivasse a questa situazione, ma il fatto che Hamas utilizzi la popolazione di Gaza come scudi umani ci rende molto, molto difficile, al momento, di fare distinzioni. Dobbiamo essere in grado di mettere pressione su Hamas: chiudere il confine è stata la prima risposta di Israele al devastante attacco partito da Gaza, ma ricordate che la Striscia confina anche con l’Egitto e quindi sia i rifornimenti che gli aiuti umanitari possono arrivare anche da lì. Hamas è l’unica responsabile degli attacchi di Israele sul territorio di Gaza e quindi anche delle sofferenze inflitte alla popolazione: non sarebbero dovuti partire da Gaza per uccidere i cittadini israeliani. Noi abbiamo provato a difenderci limitando al massimo le perdite tra i civili, ma i miliziani di Hamas sono difficili da scovare, perché si nascondono in mezzo alla popolazione: è spiacevole, ma per noi è impossibile difenderci impedendo che ci siano anche perdite di vite tra gli abitanti di Gaza. E poi si dovrebbe fare una distinzione: Hamas entra in Israele per ammazzare quanti più civili possibile - tra loro persone che ballavano a una festa, donne, anziani e bambini - e il bisogno di Israele di contrattaccare, che sfortunatamente può causare anche morti tra i civili".

Se la politica condanna in modo unanime Hamas, l’opinione pubblica italiana è più spaccata. E ci sono anche personalità del mondo della cultura, come Moni Ovadia, che accusano il Governo israeliano di aver rinchiuso i palestinesi in una "prigione a cielo aperto" facendo di fatto un favore agli stessi terroristi, che hanno trovato terreno fertile aumentando il loro consenso tra la popolazione.

"Hamas è un’organizzazione terroristica che non ha mai concepito la coesistenza tra palestinesi e Stato di Israele: ha sempre detto che lo Stato di Israele deve essere cancellato e ha dimostrato che il suo unico interesse è quello di uccidere quanti più israeliani possibile. Abbiamo cercato di trovare soluzioni per favorire la convivenza tra gli israeliani e la popolazione di Gaza: siamo usciti dalla Striscia, dove non c’è più nessuna presenza militare israeliana; negli ultimi dieci anni abbiamo provato a migliorare le condizioni di vita dei palestinesi che vivono a Gaza permettendo loro di continuare a lavorare in Israele, nonostante il rischio costante di attività terroristiche; per aiutarli a crescere non abbiamo impedito che ricevessero finanziamenti dal Qatar, ma Hamas ha preso possesso di Gaza e ha usato quelle risorse per attaccarci. Non volevamo colpire la popolazione, ma non abbiamo altra scelta. Chi guarda al passato e afferma che Israele è responsabile per tutto questo, non conosce la situazione reale e non capisce che tutta la responsabilità di ciò che sta accadendo è solo di Hamas, che ha preso il controllo di Gaza con la forza, cacciando i membri dell’Autorità Palestinese. Ora dobbiamo assicurarci che Gaza non sia più utilizzata per uccidere i cittadini israeliani".

Ma invadere la Striscia di Gaza prima che si aprano i corridoi umanitari, rischiando migliaia di morti e feriti tra i civili, non rischia di spostare, anche in Italia, una parte dell’opinione pubblica contro Israele? In fondo anche Biden ha chiesto di evitare massacri tra i civili.

"Comprendo che molti possano giustamente provare empatia per la popolazione che sta soffrendo, ma ripeto: la responsabilità di tutto questo è di chi usa la popolazione di Gaza come scudi umani e attacca il popolo di Israele. Non so se ci saranno i corridoi umanitari o aiuti di altro tipo: come ho detto il nostro obiettivo non è assolutamente quello di creare una crisi umanitaria. Noi vogliamo assicurarci che la Striscia di Gaza non sia più il punto di partenza di operazioni terroristiche contro il popolo di Israele, Hamas si porta sulla coscienza la piena responsabilità per le sorti della popolazione di Gaza. Non possiamo permettere in nessun modo che partano altri attacchi, dobbiamo rispondere alla minaccia eliminandola alla fonte. Dicono che Gaza è una prigione a cielo aperto, ma noi non abbiamo il controllo di tutti i suoi confini, solo di quello con Israele, per ragioni di sicurezza nazionale. Da quello egiziano - ripeto - possono arrivare rifornimenti e aiuti umanitari, è aperto. Aspettarsi che Israele continui a fornire carburante ed elettricità alla Striscia si Gaza, immediatamente dopo un attacco di quelle proporzioni, come se non fosse accaduto nulla, è un'aspettativa troppo alta". ?

Come è stato possibile questo fallimento catastrofico dei servizi segreti israeliani? La debolezza politica di Netanyahu può aver influito?

"Il fatto che ci sia un dibattito interno in Israele non è un segreto, tutti conoscono la situazione: ma non credo che questo abbia influenzato il lavoro dell’intelligence. Il fallimento dei nostri servizi e le difficoltà incontrate dal nostro esercito nel rispondere prontamente alla minaccia saranno oggetto di indagini. È qualcosa che ha sorpreso sia noi che voi. Abbiamo sviluppato dei sistemi di difesa molto sofisticati come Iron Dome, ma abbiamo anche capito che le tecnologie più avanzate possono non bastare se dall’altra parte si ha a che fare con un nemico determinato che vuole annientarti. L’operazione a Gaza si è resa necessaria perché la difesa da sola non è stata sufficiente. La colpa di quello che è successo non è comunque dell’esercito israeliano o dei servizi segreti: è Hamas che ha deciso di entrare in Israele per uccidere cittadini indifesi".