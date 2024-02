"È l’amante di un uomo sposato": la miss finisce nella bufera (e rinuncia al titolo)

Il Giappone non ha più la sua Miss, dopo che si è scoperto che la vincitrice del titolo aveva una relazione con un uomo sposato, cosa che ha causato indignazione nella nazione. E così è stata costretta a dire addio alla corona Karolina Shiino, che il giorno dell'elezione era finita sulla stampa internazionale per il suo luogo di nascita, l'Ucraina, e per aver innescato nel Paese del Sol Levante il dibattito sull'identità nazionale e sul concetto di bellezza nipponica, lei che ha un aspetto lontano da quello dei canoni tradizionali.

E adesso la 26enne torna sotto ai riflettori per la notizia della rinuncia al titolo di reginetta dopo che il tabloid Shukan Bunshun ha rivelato che avrebbe una storia con un medico sposato. In Giappone, scrive The Japan Times, non era mai accaduto che una Miss rinunciasse alla corona. La conferma delle 'dimissioni' è arrivata dagli organizzatori del concorso di bellezza che inizialmente si erano schierati in difesa della giovane, convinti che la modella non sapesse nulla della storia familiare del suo amato medico. Ieri, la retromarcia, con l'annuncio che Karolina Shiino ha 'confessato' di aver mentito e di sapere di essere stata l'amante di un uomo sposato. A quel punto gli organizzatori hanno accettato le sue 'dimissioni'.

Poi le scuse pubbliche sono arrivate direttamente dall'ormai ex Miss, che con un post sui social si è detta "davvero dispiaciuta per il grosso guaio" e per aver "tradito tutti coloro che mi hanno sostenuta". In un messaggio su Instagram ha scritto di non esser riuscita a dire subito "la verità perché confusa e impaurita". Nata in Ucraina, arrivata in Giappone a soli cinque anni, cresciuta a Nagoya, la modella aveva conquistato il titolo di reginetta di bellezza il 22 gennaio. Fino a qualche ora fa Karolina Shiino era la prima Miss naturalizzata giapponese. Adesso il Giappone dovrà attendere il 2025 per avere una nuova reginetta di bellezza.