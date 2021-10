"A Manchester ambulanze in attesa anche per 12 ore fuori dagli ospedali"

Gli ospedali di Manchester sarebbero in difficoltà. Stando a quanto riferito da un paramedico al 'Manchester Evening News' nei reparti c'è carenza di posti letto e le ambulanze sarebbero per questo costrette ad aspettare "fino a 12 ore" in attesa che i pazienti vengano ricoverati. Secondo lo stesso giornale le autorità sanitarie della Greater Manchester avrebbero ammesso che effettivamente il sistema è sotto pressione. "Gli ospedali stanno facendo i conti con la carenza di personale e così le ambulanze vengono usate come una sorta di estensione dei reparti" avrebbe detto il paramedico.

Già nei giorni scorsi episodi simili erano stati segnalati in Galles. Nulla di paragonabile a quanto accaduto durante la prima e la seconda ondata, ma certo è un primo segnale che almeno alcuni ospedali sono già sotto stress.

Il numero dei contagi intanto inizia a scendere ma resta elevato. Ieri si sono registrati meno di 40mila nuovi casi di Covid-19, per la precisione 38.842, oltre 5mila meno del giorno prima.

Le autorità sanitarie britanniche hanno segnalato anche un calo dei decessi, 165, rispetto ai 207 del giorno precedente.

Complessivamente il sistema sta tenendo, ma l'inverno è lungo. E non è detto che il governo di Boris Jonhson non si veda costretto a tornare sui suoi passi dopo la decisione di rimuovere qualsiasi misura di contenimento, compreso l'obbligo di mascherine al chiuso.