La donna con demenza senile uccisa sulla porta di casa da un poliziotto

La polizia di Las Cruces, in New Mexico (Stati Uniti) ha avviato un'indagine interna per fare luce sul caso di Amelia Baca, una donna di 75 anni affetta da demenza senile, uccisa con due colpi di pistola da un agente. I fatti risalgono allo scorso 16 aprile, ma negli ultimi giorni la polizia statunitense ha pubblicato il video dell'intervento registrato dalla bodycam del poliziotto incriminato.

Tutto è iniziato con una telefonata al 911 di Jennifer Enriquez, che diceva di essere in pericolo perché la madre era diventata molto aggressiva. La polizia, intervenuta sul posto, trova l'anziana donna con un coltello in mano, mentre l'agente gli intima di lasciare l'arma. La 75enne sembra non capire la richiesta, ma quando accenna un movimento verso l'ingresso dell'abitazione il poliziotto esplode due colpi d'arma da fuoco, uccidendola sul colpo.

Le immagini diffuse dalla polizia hanno generato polemiche accese nei confronti del comportamento del poliziotto, giudicato troppo eccessivo e sproporzionato rispetto al rischio che la donna poteva rappresentare in quel momento. I familiari della donna hanno rivelato ai media locali che l'anziana soffriva da diversi anni di demenza senile e non parlava lo spagnolo, chiedendo che l'agente venga processato per omicidio.