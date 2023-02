Pallone spia cinese nei cieli americani, ha sorvolato una base con missili nucleari

Allerta negli Stati Uniti per l'avvistamento di un pallone aerostatico da ricognizione cinese. Una "spia" in sostanza in volo nei cieli del Montana. Ha sorvolato uno dei tre campi di missili nucleari americani, la Malmstrom Air Force Base di Billings. La vicenda è monitorata dal Pentagono. La segnalazione è arrivata anche da civili su un aereo di linea commerciale. L'avvistamento è avvenuto pochi giorni prima del viaggio del segretario di Stato Antony Blinken nella capitale cinese ed è considerata una delle più aggressive manovre di raccolta di informazioni degli ultimi anni da parte di Pechino.

Il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, ha riferito che gli Usa "hanno rilevato e stanno monitorando un pallone di sorveglianza ad alta quota che si trova sopra gli Stati Uniti continentali in questo momento. Continuiamo a seguirlo e monitorarlo da vicino. Una volta che il pallone è stato rilevato, il governo degli Stati Uniti ha agito immediatamente per proteggersi dalla raccolta di informazioni sensibili", ha proseguito.

Anche il presidente Biden è stato informato da alti funzionari della Difesa. Il presidente avrebbe dato come indicazione quella di abbattere il pallone ad alta. Il Pentagono si è opposto alla mossa, temendo vittime civili.

In rete circola un video, girato a Billings (Montana) da un privato di nome Chase Doak e poi rilanciato dai media locali. Anche l'agenzia Reuters ha diffuso le immagini con l'avvertenza di non poter confermare che l'oggetto ripreso sia davvero il pallone spia cinese di cui parla il Pentagono.

Un secondo sospetto pallone spia cinese è monitorato dalla difesa nazionale canadese. "È stato rilevato un pallone di sorveglianza ad alta quota e i suoi movimenti sono attivamente monitorati dal North American Aerospace Defense Command Norad", si legge in una nota della difesa nazionale. "I canadesi - si precisa - sono al sicuro e stiamo adottando misure per garantire la sicurezza dello spazio aereo, compreso il monitoraggio di un potenziale secondo incidente".