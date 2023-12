L'uomo che per due anni ha nascosto il corpo dell'amico morto nel congelatore

Per due anni ha conservato il cadavere dell'amico perché "sopraffatto dal dolore" e preoccupato delle conseguenze. Un caso che ha sconvolto la città di Birmingham, nel Regno Unito, dove il 53enne Damion Johnson è stato condannato a due anni di reclusione per aver nascosto il corpo il corpo senza vita del 71enne John Wainwright, ex consigliere comunale in pensione di cui l'uomo si prendeva cura.

L'uomo ha confessato alla polizia "di aver messo il corpo nel congelatore dopo essersi sentito incapace di separarsi dall'anziano o denunciarne la morte". Una versione che non ha evitato una condanna per aver impedito la legittima sepoltura di Wainwright: secondo i giudici della Derby Crown Court, Johnson avrebbe problemi di salute mentale. Il 71enne sarebbe deceduto nel settembre del 2018, ma i suoi resti in decomposizione sono stati rinvenuti soltanto nell'agosto del 2020, quando il congelatore è stato portato in un centro di riciclaggio. I due erano amici da 27 anni e dal 2015 Johnson si era trasferito a casa dell'anziano amico per assisterlo.

Il procuratore Darron Whitehead ha commentato la reazione del 53enne: "Tra i due c'era una forte amicizia. L’imputato non stava pensando in modo razionale e non era pronto a lasciare andare il signor Wainwright. Con il passare del tempo non è stato in grado di informare le autorità". Il 25 settembre del 2018 Johnson ha ordinato online un congelatore a pozzetto di grandi dimensioni, poi ha detto a parenti e amici che il 71enne era morto e che i funerali erano già stati celebrati, ma senza informare realmente le autorità del decesso e quindi senza ottenere il certificato di morte.

Nel dicembre del 2019 Johnson è stato arrestato per altri motivi: le autorità non avevano perquisito la sua proprietà, ma l'abitazione era stata sigillata con al suo interno il congelatore scollegato. Nelle settimane successive diverse persone sono andate nell'appartamento per effettuare dei controlli di sicurezza, percependo un odore "orrendo e insopportabile". Il 21 agosto 2020, una squadra di traslochi ha portato via il congelatore e, pur notando l'odore, lo ha scambiato per cibo in decomposizione. Poi la macabra scoperta del personale del Budget Skips Services a Exhall, Warwickshire, che aprendo il congelatore ha trovato il cadavere.

L'autopsia sul cadavere ha evidenziato dei segni di trauma da corpo contundente, ma secondo i giudici non è stato possibile individuare con chiarezza la causa della morte. Johnson si è dichiarato colpevole di aver impedito la sepoltura dell'amico tra il 1° settembre 2018 e il 22 agosto 2022, e di altri tre capi d'accusa per frode: nello stesso periodo l'uomo ha continuato a prelevare denaro dal conto della vittima, per un totale di circa 17mila sterline (quasi 20mila euro).

