L'impianto chimico colpito in Ucraina: allarme per una perdita di ammoniaca

Il conflitto russo-ucraino arriva al suo ventiseiesimo giorno. Le sirene antiaeree non cessano di suonare a Kiev e in altre regioni, come Kharkiv e Leopoli. E a Sumy, città dell'Ucraina nord-orientale, il governatore locale Dmytro Zhyvytsky ha dichiarato che è fuoriuscita ammoniaca dall'impianto chimico Sumykhimprom, a causa di un attacco aereo russo. Lo riporta il Kyiv Independent.

La perdita di ammoniaca nell'impianto chimico di Sumy in Ucraina

Si stima che l'area colpita sia entro i 2,5 chilometri dal sito, compresi i villaggi di Novoselytsya e Verkhnya Syrovatka. Non ci sarebbe alcuna minaccia invece per i residenti della città di Sumy. Le autorità consigliano alle persone all'interno dell'area interessata di rifugiarsi immediatamente sottoterra, andare nei loro bagni, aprire le docce e respirare attraverso una benda umida se viene rilevata ammoniaca.