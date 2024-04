In Iran vengono giustiziate più di due persone ogni giorno

Nel 2023 in Iran ci sono state almeno 853 esecuzioni, il che equivale a oltre due esecuzioni al giorno. La denuncia arriva da Amnesty International che ha definito le carceri iraniane veri e propri "luoghi di massacro", con più della metà delle esecuzioni legate a reati associati alla droga. Attraverso il report "Non permettete loro di ucciderci: La crisi implacabile delle esecuzioni in Iran dal 2022", l'organizzazione rivela come le autorità iraniane abbiano intensificato l'uso della pena di morte per diffondere il terrore tra la popolazione e consolidare il loro controllo politico, soprattutto in seguito all'insurrezione "Donne, Vita, Libertà" avvenuta nel settembre-dicembre 2022.

Diana Eltahawy, direttrice regionale per il Medio Oriente di Amnesty International, ha denunciato queste azioni come "un abuso di potere". Il Paese era già stato scosso per mesi dopo la morte in detenzione nel settembre 2022 di una giovane donna curda iraniana, Mahsa Amini, arrestata dalla polizia religiosa per non aver rispettato il rigoroso codice di abbigliamento islamico. Secondo le Ong, nove persone sono state giustiziate in relazione a queste proteste. Ma il rapporto di Amnesty ha rivelato altri dati sconcertanti, con un allarmante aumento delle esecuzioni.

Queste, che spesso avvengono per impiccagione e talvolta anche in pubblico, hanno raggiunto il picco più alto dal 2015. Nel 2023, le esecuzioni sono aumentate del 48% rispetto all'anno precedente e addirittura del 172% rispetto al 2021. Inoltre, c'è stato un preoccupante aumento delle esecuzioni di minori, con un ragazzo di soli 17 anni e altri quattro giovani condannati a morte per reati commessi quando erano ancora minorenni. Ancora più allarmante, solo nel gennaio del 2024 sono state registrate 95 nuove esecuzioni. Le autorità iraniane mantengono segrete le statistiche pubbliche sulle condanne a morte e sulle esecuzioni.

Per documentare gli avvenimenti del 2023, Amnesty International ha stretto una collaborazione con il Centro Abdorrahman Boroumand, attingendo a fonti aperte come i rapporti dei media statali, media indipendenti e organizzazioni per i diritti umani, oltre ad esaminare i registri delle esecuzioni forniti da Iran Human Rights e Kurdistan Human Rights Network. Ma ora l’Ong richiama l'attenzione della comunità internazionale, chiedendo azioni concrete di fronte a questa grave violazione dei diritti umani. "In assenza di una vigorosa reazione mondiale, le autorità iraniane si sentiranno autorizzate a giustiziare migliaia di altre persone nei prossimi anni, con totale impunità", ha dichiarato Eltahawy.