Anastasiia Lenna: l'ex miss Ucraina che esorta su Instagram a combattere l'invasore (ma il fucile è finto)

Ha imbracciato il fucile (anche se non è quello vero) e han esortato alla resistenza contro la Russia. Lo ha fatto con una foto sul suo profilo Instagram, con il quale ha rilanciato la lotta dei suoi connazionali dell’Ucraina. Non è un militare. A farlo è stata Anastasiia Lenna, l'ex Miss Ucraina, che si è presentata sul social con una sua foto in tuta mimetica, occhiali tattici e con un braccio un fucile. Non si sarebbe davvero arruolata. Ha messo gli abiti di softair, disciplina che simula la guerra, che è una pratica con cui si è sempre dilettata e ha usato quell’immagine per mandare un messaggio forte ai suoi connazionali, impegnato in una guerra vera, quella contro i tank e le bombe dei Putin.

“Gli invasori moriranno in questa nostra terra! E tutto il mondo lo vedrà”. È la promessa della modella 25enne. Lei, laureata in marketing all’università Slavistik di Kiev, ha partecipato al concorso di bellezza nel 2015 e ora ha deciso di mandare un messaggio ai suoi. Ha deciso id prendere un fucile e combattere i soldati e mercenari russi. “Tutti coloro che hanno varcato il nostro confine per farci la guerra, saranno uccisi!”, promette sempre sui social.

Anche se non si trova fisicamente in Patria, ha comunque pensato di far sentire anche la sua vicinanza alle truppe ucraine impegnate sul fronte. Ha scritto diversi post social in cui esternava i suoi sentimenti patriottici e a sostegno della resistenza, anche duramente in alcune circostanze. Infatti in un altro messaggio online, ha scritto: “Combatteremo così strenuamente che dovrà essere la Nato a chiederci la adesione”, scherzando con un paradosso, e definisce il presidente Zelensky “un vero leader.