Auto in fiamme, ristoratore muore insieme al figlio di 13 anni

Un uomo di 60 anni, Andrea Bullo è morto insieme al figlio Dan, di 13 anni, in un terribile incidente stradale avvenuto a Woodland Hills, lungo la Mulholand Drive, nel distretto di Los Angeles, in California (Stati Uniti).

Tragedia in California, morto il ristoratore Andrea Bullo

Il ristoratore italiano e il ragazzo stavano tornando a casa dopo una cena, quando un'altra auto li ha tamponati a forte velocità, innescando un terribile incendio che ha devastato la Mustang su cui viaggiavano padre e figlio, non lasciando loro scampo. Dopo l'impatto, il serbatoio della vettura ha preso fuoco ed è esploso. Il conducente della seconda macchina ha riportato soltanto delle lievi ferite ed è stato subito arrestato dalla polizia con l'accusa di guida in stato di ebbrezza.

Originario di Murano, da 40 anni negli States

Andrea Bullo era originario di Murano, a Nord di Venezia, ma da oltre 40 anni si era trasferito negli Stati Uniti. All'inizio era partito per imparare l'inglese, poi aveva iniziato a lavorare per diversi ristoranti, riuscendo poi tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000, ad aprire due locali: "Il Buco" a Beverly Hills e Moonshadows a Malibu, "diviso" con i suoi amici di lunga data e divenuto nel corso degli anni frequentatissimo dai vip. Il ristoratore italiano era anche molto legato alla famiglia che aveva costruito negli States: era sposato da 20 anni e dal matrimonio erano nato Dan, deceduto anche lui nell'incidente.

Molto legato anche alle sue origini veneziane, Bullo tornava spesso in Italia per andare a trovare la madre, rimasta sola dopo la morte del padre. Proprio nelle prossime settimane sarebbe dovuto tornare a Murano proprio per prendere l'anziana, cosi da poter trascorrere insieme la festa del Ringraziamento, che si celebra negli Stati Uniti il 24 novembre. La notizia della morte del ristoratore e del suo giovane figlio, arrivata come un fulmine a ciel sereno, ha sconvolto l'intera comunità.