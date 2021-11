Andrea Costantino da 8 mesi in cella ad Abu Dhabi, la compagna: "Temo per la sua vita"

Da otto mesi Andrea Costantino è in carcere ad Abu Dhabi senza sapere perché. Il trader milanese del petrolio è stato arrestato lo scorso 21 marzo a Dubai e poi trasferito nella capitale degli Emirati Arabi. Otto mesi senza conoscere ancora le accuse che gli vengono contestate, come denuncia la famiglia a gran voce, chiedendo l'intervento del governo.

Andrea Costantino è stato portato via davanti agli occhi della compagna Stefania Giudice e della loro bambina, Agata. Insieme erano tornati a Dubai, dove il trader lavorava da anni, lo scorso 15 marzo per riprendere le attività dopo lo stop imposto dalla pandemia. Per loro l'incubo è iniziato appena sei giorni dopo il loro arrivo. Il 21 marzo Andrea Costantino è stato convocato nella hall dell'hotel e portato via, trasferito ad Abu Dhabi in carcere.

Andrea Costantino in carcere da 8 mesi, l'appello della compagna

"È detenuto da otto mesi senza accuse, sta male, ha problemi neurologici e alla schiena e ha perso 25 chili", racconta ad Askanews Stefania Giudice. La donna è preoccupata. "Temo per la sua vita", dice, e lancia un ennesimo appello alle autorità italiane affinché intervengano per fare il possibile per scarcerare Andrea Costantino. "Le autorità italiane dicono che stanno seguendo con la massima attenzione la vicenda, ma non è cambiato nulla dal giorno dalla sua ingiusta detenzione", denuncia Giudice.

"Chiedo un intervento risolutivo del governo. Il ministro della Difesa Guerini è il solo in grado di ricucire i rapporti ormai ai minimi termini con le autorità emiratine a causa dell'embargo sulle armi decretato dal governo gialloverde il 29 gennaio", dice la donna, parlando di un collegamento tra la vicenda del compagno e la decisione presa ai tempi dell'esecutivo Conte.