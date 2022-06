Il caso di Andrea Prudente: rischia la vita perché non può abortire

Quando abortire diventa un'impresa impossibile che mette persino a rischio la vita delle donne. La storia di Andrea Prudente, cittadina statunitense, mette sotto i riflettori i problemi sanitari legati alle difficoltà di abortire a Malta.

I fatti: Andrea e il compagno Jay Weeldreyer erano in vacanza sull'isola nel Mediterraneo quando la donna, incinta di 16 settimane, ha cominciato ad avere perdite di sangue. Dopo una prima visita, i medici le hanno detto che aveva subito un distacco parziale della placenta e che la gravidanza non sarebbe andata a termine. Ma il cuore del feto, una bambina, batte ancora. A Malta questo significa che non si può indurre un aborto.

Da una settimana la coppia è in ospedale, costretta a sperare che la bambina muoia il prima possibile. I medici interverranno se Andrea dovesse andare in travaglio spontaneamente, o se il cuore del feto si fermerà. La donna, spiega il partner alla BBC, è ad alto rischio di infezione perché la placenta si è distaccata e il cordone ombelicale sporge dall'utero. "La bambina non vivrà, non si può fare nulla per cambiare l'esito. La volevamo, la vorremmo ancora, la amiamo, vorremmo che sopravvivesse, ma non sarà così, e non solo stiamo perdendo nostra figlia, ma l'ospedale mette a rischio Andrea".