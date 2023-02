Angelo Zen, l'imprenditore italiano disperso in Turchia

È un imprenditore veneto di 60 anni, Angelo Zen, l'italiano ancora disperso dopo il violento terremoto che ha colpito la Turchia. L'uomo, nato nella provincia di Varese, da alcuni anni viveva a Martellago, in provincia di Venezia. A dare l'allarme sono stati i figli dell'imprenditore, residenti nel Bassanese, che non riuscivano a mettersi in contatto con il 60enne dopo l'inizio del terremoto che hanno devastato la penisola anatolica. Zen è il titolare di una ditta che si occupa di manutenzione di macchine industriali per l'oreficeria, attiva soprattutto in Turchia, dove l'uomo si trovata in questi giorni proprio per motivi di lavoro. Secondo le prime informazioni, Angelo Zen alloggiava in una camera del Sahra Hotel, nella città turca di Kahramanmaras, uno degli edifici distrutti dal sisma.

Angelo Zen, l'italiano disperso in Turchia

A confermare l'identità del disperso è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in collegamento dall'Unità di crisi della Farnesina con lo 'Speciale terremoto' del Tg3: "Manca soltanto un italiano che non siamo riusciti a contattare. Si tratta di Angelo Zen, della provincia di Vicenza, siamo in contatto costante con la famiglia. Siamo riusciti a contattare tutti gli italiani che erano nella zona del terremoto, manca solo un italiano che non siamo riusciti a contattare, fermo restando che non ci sono collegamenti telefonici, né via Internet è possibile raggiungere le persone. Preghiamo tutti di non affollarsi verso di loro, ma abbiamo avuto delega a dare tutte le informazioni sul nostro connazionale che non si trova. Chiediamo a organi di stampa massima riservatezza e rispetto per la famiglia di Angelo Zen''.

"Non risulta contattabile, c'è molta confusione"

"La famiglia ha confermato che Angelo Zen si trovava a Kahramanmaras - ha aggiunto Tajani - che è una città di oltre un milione di abitanti nel sud della Turchia colpita dal terremoto. È difficile trovare una persona in una città così grande dove sono caduti tanti palazzi. Anche le unità di soccorso faticano a raggiungere i posti. C'è ancora molta confusione. Non sappiamo dove si trovasse quando c'è stato il terremoto, se fosse in un hotel crollato a Kahramanmaras. Prima di dare notizie imprecise occorre essere molto prudenti. Questo cittadino non risulta contattabile in alcuna maniera in quella che è una città grande come Torino".

''L'Italia sta facendo di tutto. Ieri è giunta in Turchia una prima unità della protezione civile, i vigili del fuoco, oggi è partita un'altra unità. Ho firmato un'autorizzazione a inviare persone e cose. Però bisogna formare uno stato di crisi a livello internazionale per inviare soccorritori e aiuti nelle zone più colpite. La solidarietà italiana è impegnata al massimo - ha concluso il ministro Tajani - ci sono anche società private che intendo inviare materiale sanitario e medico, oltre che ambulanze in Siria nelle zone colpite dal sisma. La solidarietà italiana è impegnata al massimo".