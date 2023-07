Scompare dopo un addio al nubilato: giovane star dei social trovata morta

Prima la misteriosa sparizione, poi il tragico ritrovamento. Una ragazza di 22 anni, Annabelle Ham, molto attiva sui social, tra YouTube, TikTok e Instagram, è stata trovata senza vita a Fairhope, in Alabama, negli Stati Uniti. A stroncarla, secondo quanto riferito dalla famiglia, sarebbe stato un'improvvisa crisi epilettica. La notizia ha sconvolto i migliaia di utenti che la seguivano sui social e che hanno appreso la notizia da un post pubblicato dai familiari su Instagram: "Vi scriviamo con il cuore molto, molto pesante. Annabelle ha avuto un episodio epilettico ed è andata alle porte del cielo. Ha lottato a lungo con questo problema e voleva sensibilizzare l'opinione pubblica, cosa che faremo in suo onore".

"Annabelle era bellissima e stimolante e viveva la vita al massimo - prosegue il post - Chiunque l'abbia conosciuta è stato ispirato dalla sua energia e dalla luce che brillava in lei. Era e sarà sempre molto amata. Chiediamo preghiere di pace per la sua famiglia e i suoi amici in questo momento difficile, e che a tutti noi sia data l'opportunità di elaborare il lutto e di superarlo come famiglia".

La vicenda risale allo scorso weekend; la scomparsa di Annabelle è stata denunciata dopo la festa di addio al nubilato a cui aveva partecipato, mentre nella giornata di sabato è stato ritrovato il suo cadavere. La studentessa era molto amata sui social, dove condivideva molti aspetti della sua vita quotidiana e consigli sul trucco e sulla moda. Amelia Ham, sorella di Annabelle, l'ha voluta ricordare con un messaggio sui social: "A volte non capisco perché Dio faccia le cose, ma non riesco nemmeno a esprimere a parole quanto sia difficile. Non penseresti mai che una cosa del genere possa o debba accadere a te, finché non succede".

