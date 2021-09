Anne Hidalgo: chi è l'anti-Macron

Potrebbe essere la prima donna a salire all'Eliseo dopo essere stata la prima ad amministrare la città di Parigi. Anne Hidalgo, l'attuale prima cittadina parigina, ha annunciato la sua candidatura alla presidenza della Repubblica francese. L'ha fatto a Rouen in Normandia lanciando così la sua sfida a Emmanuel Macron. Ma chi è la sindaca di Parigi che corre per la più alta carica in Francia. Hidalgo ha 62 anni ed è di formazione socialista. È arrivata in Francia quando aveva meno di tre anni. È nata in Spagna, a San Fernando, ma i genitori si sono trasferiti quando lei era piccolissima.

È riuscita a ottenere la cittadinanza francese a 14 anni e in quell'occasione ha deciso di apportare una piccola modifica al suo nome di battesimo. Originariamente si chiamava Ana. Dopo l'adolescenza a Lione, si è trasferita a Parigi dove ha proseguito gli studi e cominciato la sua carriera politica. Un'ascesa continua che l'ha portata a ricoprire prima il ruolo di vicesindaco per dieci anni e poi di sindaco della città parigina. La sua prima elezione risale al 2014 e ha riottenuto l'elezione anche nel 2020. Il 10 aprile 2022 parteciperà alle consultazioni in cui, oltre a Macron, ha deciso di candidarsi anche Marine Le Pen.

La Hidalgo sin dal suo annuncio ha deciso di puntare sulla classe operaia di cui facevano parte i suoi genitori. “Mio padre era un operaio in un cantiere navale di Cadice e mia madre una sarta” ha detto durante il discorso con il quale ha annunciato la candidatura. Il suo obiettivo è quello di portare una donna alla guida del Paese e di fare tesoro dell'esperienza di altre donne. Sotto il punto di vista del programma elettorale ha a cuore la decentralizzazione della Repubblica e vuole uno stato più vicino ai cittadini. I capisaldi della sua azione politica saranno sicuramente l'istruzione, la sanità e l'ambiente.

Un programma di ispirazione chiaramente socialista che punta all'aumento dei salari proprio degli insegnanti e degli operatori sanitari. Inoltre punta ad abbassare le emissioni di carbonio del Paese. L'estrazione della Hidalgo spera le permetta di dialogare anche con la parte di immigrati che vivono nel Paese e che rappresentano una fetta sostanziosa della parte più povera della nazione. "Voglio cominciare col mettere fine al disprezzo, all'arroganza, alla condiscendenza di coloro che conoscono tanto male le nostre vite e offrire un futuro a tutti i nostri figli". Ha poi spiegato di aver fatto questa scelta di candidarsi "in umiltà e con la coscienza della gravità del momento".