Troppe bugie, via la ministra

Si dimette la ministra federale per la famiglia Anne Spiegel, al centro di una campagna giornalistica condotta soprattutto dalla Bild Zeitung. Motivo: le vacanze della quarantaduenne ministra dopo l'alluvione del 2021. Sembra quasi incredibile ma quella che poteva sembrare una questione facilmente gestibile, è cresciuta fino a diventare una valanga che ha travolto la politica, segnandone, probabilmente per sempre, la carriera. Ed è un peccato: Anne Spiegel è (era?) considerata una delle promesse della nuova generazione dei Verdi, con ottime capacità di governo, apprezzate dallo stesso Cancelliere federale Scholz, che le ha espresso "rispetto", come ha rimarcato oggi il suo portavoce.

I fatti: nel 2021 Anne Spiegel è ministra dell’ambiente nella Renania-Palatinato, incarico che occuperà fino allo scorso dicembre quando diventerà ministra federale. La Renania Palatinato è uno dei Länder sui quali si abbatte in estate, il 14 luglio, un devastante alluvione. Persino Merkel deve accorrere dagli Stati Uniti: le immagini che arrivano dalla Germania sono in effetti impressionanti. Solo nella Renania-Palatinato perderanno la vita oltre 130 persone.

Circa dieci giorni dopo, Spiegel parte per una vacanza in Francia con la famiglia e ci resta – secondo la Bild – quattro settimane. La Ministra all’inizio nega, dichiara di aver praticato alle sedute del governo, poi ammette, sebbene rivendica di essere rimasta in contatto con il Governo e di essere stata sempre raggiungibile. La polemica politica monta: al gesto inappropriato di una ministra che va in vacanza dopo l’alluvione si affianca qualcosa di intollerabile per i tedeschi: la menzogna, il tentativo cioè di negare il fatto. Nella commissione di inchiesta della Renania-Palatinato che si è occupate nei mesi successivi al disastro di verificare l’operato del governo qualcosa, dalle dichiarazioni della ministra, non tornava. Più che occuparsi di gestire l'emergenza, la minsitra si preoccupava della propria immagine? Fin qui normali polemiche politiche, che sono diventate però qualcosa di più quando è venuta fuori la questione della vacanza e delle sue false dichiarazioni: la ministra insisteva nel sostenere di aver preso parte alle riunioni del governo.

La CDU, per bocca del suo presidente Friedrich Merz, ne ha chiesto le dimissioni. Anche perché pochi giorni fa aveva dovuto lasciare l’incarico anche la ministra del Nordreno-Westfalia, Ursula Heinen-Esser proprio della CDU, che era in vacanza durante la catastrofe, sarebbe rientrata senza la necessaria tempestività e avrebbe poi offerto dichiarazioni non sempre veritiere sui tempi del suo rientro. Per Merz era indispensabile che il cancelliere federale affrontasse direttamente la questione, se necessario solebvando direttamente Spiegel dal suo incarico, per evitare due pesi e due misure.

Ancora ieri, quando anche dal suo partito erano aumentate le pressioni, pubbliche e private, per le dimissioni, in un drammatico comunicato, Spiegel aveva cercato di scusarsi per il suo gesto, definito un “errore”. Nel video la ministra è apparsa molto emozionata e profondamente scossa. Ha ribadito il suo ruolo di madre e di politica, di aver guidato il partito nella campagna per le elezioni in Renania Palatinato, di aver affiancato alle competenze come ministra della famiglia anche quelle per l’ambiente. Ha anche ammesso che la vacanza era programmata, perché necessaria ai suoi quattro bambini piccoli dopo la malattia del marito, colpito da ictus nel 2019. Dopo aver ricordato di “essere sempre rimasta in contatto con i suoi uffici” e “di aver anticipato il rientro”, ha anche ammesso di non aver preso parte alla riunione del governo, come precedentemente più volte affermato. Alla fine Spiegel ha avuto un attimo di esitazione, chiedendosi se avesse dimenticato qualcosa. Ma dopo aver formulato le scuse, la ministra è andata via, forse convinta che il rfierimento ad alcuni dettagli privati potesse bastare a chiudere la vicenda.

Oggi arriva un ulteriore passo, quello definitivo: le dimissioni, “per non danneggiare le istituzioni”. Il gesto, stando ai primi commenti sulla stampa, non sembra aver pienamente convinto: arriva troppo tardi. Soprattutto alla ormai ex ministra non sembra perdonabile di aver sottovalutato la gravità delle sue dichiarazioni iniziali, finalizzate a negare il suo comportamento. In questo modo avrebbe imprudentemnete offerto il fianco alla stampa più scandalistica, che da

I Verdi decideranno a strettissimo giro chi sostituirà Spiegel alla guida del ministero. Nel frattempo, dopo il fallimento della proposta sull’obbligo vaccinale, per la coalizione Ampel la strada si fa in salita: Spiegel è la prima a dimettersi dopo appena quattro mesi di governo.