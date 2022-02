La guerra di Anonymous a Putin: "Out il sito del Cremlino"

Lo avevano annunciato, e dopo 48 ore sono riusciti nella prima impresa: gli attivisti di Anonymous, un gruppo globale di hacker, hanno "spento" i siti internet del Cremlino e di altre istituzioni russe "sensibili", tra cui la tv di Stato.

"Stiamo conducendo operazioni per mantenere offline i siti web governativi .ru e per far arrivare ai russi l'informazione affinché possano liberarsi della censura del regime di Putin. Stiamo anche conducendo operazioni per mantenere il più possibile la gente online". In un altro tweet il collettivo afferma: "Rispettiamo i russi che si stanno sollevando contro il proprio governo. Siete noi e siamo voi", si legge.

Le prime azioni di Anonymous hanno colpito il canale statale Russia Today, il cui sito è rimasto offline per diversi minuti, e il portale del ministero della Difesa. Il database, compresi i dettagli di contatto di molti membri del personale del ministero, è trapelato anche online. Anche il Parlamento russo o altri servizi statali russi hanno subito attacchi informatici nelle ultime ore. Il colpo "grosso" è senza dubbio l'aver mandato in tilt il sito del Cremlino, che in queste settimane è stato aggiornato con frequenza per sostenere la propaganda di Vladimir Putin.

Sui social network, il gruppo Anonymous afferma di voler combattere il fascismo e ha invitato tutti i suoi membri a unirsi alla lotta virtuale. Unica istruzione: non prendere di mira le banche, il cui hacking avrebbe un impatto negativo sulla vita dei cittadini, ritenuti non responsabili della guerra. Non è la prima volta che Anonymous si è coinvolto in tali operazioni, avendo già preso di mira in passato i jihadisti, lo Stato cinese e i siti web di Donald Trump.