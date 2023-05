Per fare un video social si arrampica su un ponte: 17enne cade e muore

Tragedia negli Stati Uniti: un ragazzo di 17 anni, Anthony Luna, ha perso la vita dopo essere caduto dal ponte della 6th Street a Los Angeles, in California. Secondo una prima ricostruzione riportata dalle forze dell'ordine, il giovane si era arrampicato sulla struttura per girare un video della sua acrobazia da pubblicare sui social. Il cadavere del 17enne è stato rinvenuto sabato scorso dalla polizia sul viadotto sottostante al ponte: nonostante l'immediata corsa in ospedale, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

A spiegare la dinamica che, al momento, viene ritenuta più attendibile dalle autorità è stato Michael Moore, capo della polizia di Los Angeles: "Il 17enne è scivolato mentre si arrampicava su uno degli archi del ponte per pubblicare, a quanto pare, un video sui social media. Quel luogo ha generato un grande orgoglio a Los Angeles, ma, purtroppo, è anche servito da sfondo per tragedie come questa". Infatti, non si tratta della prima volta in cui si verifica un evento simile: il ponte da 588 milioni di dollari, inaugurato a luglio, è stato chiuso più volte a causa di episodi di vandalismo e acrobazie. Sono molti i tiktoker che negli ultimi mesi si sono filmati mentre compivano acrobazie tra gli archi del viadotto: lo scorso gennaio un uomo è morto proprio mentre stava effettuando delle riprese non autorizzate per un video musicale.

Ma Paul Luna, padre del 17enne, non crede alla versione resa nota dalla polizia: "Non stava facendo un video per i social, non aveva neanche il telefono - ha spiegato ai media statunitensi - Il ponte è poco sicuro". Il diciassettenne doveva diplomarsi alla Condor High School di Oxnard, ma adesso la famiglia sta organizzando il suo funerale: per chiedere aiuto per sostenere le spese è stata avviata una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe.