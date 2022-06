L'auto finisce nella baia: 17enne eroe si tuffa e salva una compagna di classe

Quando ha visto un'auto finire a tutta velocità nella baia di Patchogue Bay, a Long Island (Stati Uniti) Anthony Zhongor, un ragazzo di 17 anni, non ci ha pensato due volte e si è lanciato in acqua per salvare la persona che si trovava al volante. Un intervento fondamentale, che ha permesso di salvare la vita di una sua compagna di classe, la 18enne Mia Samolinski, che rischiava di annegare all'interno della sua Subaru Outback.

Il salvataggio eroico, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza installate nei pressi della baia, è avvenuto la scorsa settimana: la ragazza alla guida ha premuto l'acceleratore invece del freno, finendo per schiantarsi in acqua con il veicolo. Il 17enne, che si trovava nei paraggi, non sapeva che nella vettura vi era una sua amica, ma si è subito lanciato in acqua.

"La macchina stava affondando - ha raccontato il Zhongor ai media statunitensi - Lei bussava al finestrino, cercava di romperlo e chiedeva aiuto". La portiera dell'auto era bloccata e non si apriva, né dall'interno né dall'esterno. In quel momento il veicolo si inclinato con il muso verso il basso, facendo riaffiorare la parte posteriore, da cui poi la 18enne è riuscita a scappare, nuotando fino a riva insieme al suo compagno eroe.

"MI ha detto: 'Oh mio Dio, grazie' e piangeva - ha spiegato il giovane - non mi importa che fosse, ma stava per morire. Non potevo stare a guardare mentre succedeva davanti ai miei occhi". Zhongor, che si diplomerà quest'anno, partirà per il campo di addestramento dei marines nella Carolina del Sud, mentre i genitori di Mia Samolinski hanno espresso la loro gratitudine attraverso i media locali: "Nostra figlia è viva soltanto grazie al suo intervento, è un miracolo":