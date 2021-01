Anziana di 92 anni rapinata e violentata in casa: arrestato un 28enne

I fatti in un sobborgo di Sidney, in Australia. La donna sarebbe stata aggredita in casa, per poi essere abusata sessualmente. Il presunto stupratore è stato fermato 24 ore. Gli inquirenti: "Un crimine spaventoso"

In Australia un uomo di 28 anni, Craig Anthony Wheatman, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver assalito e violentato un’anziana 92enne dopo essersi introdotto furtivamente nell’abitazione della vittima. Un crimine, per ora solo presunto, che gli stessi inquirenti hanno definito "spaventoso". Secondo i media locali i fatti sarebbero avvenuti sabato scorso a Concorde, un sobborgo di Sidney. È stata l’anziana, intorno alle 4 del mattino, a lanciare l’allarme contattando il figlio con il suo dispositivo salvavita. L’uomo ha poi chiamato la polizia che si è precipitata sul posto insieme agli operatori sanitari.

Australia: donna di 92 anni violentata in casa

L’anziana è stata portata al Royal Prince Alfred Hospital con diverse ferite e contusioni. A quanto sembra è già stata dimessa e affidata alle cure dei familiari. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il 28enne avrebbe fatto irruzione in casa dell’anziana intorno alle 2 di notte per poi abusare sessualmente di lei prima di fuggire con il portafogli della vittima. Wheatman è stato arrestato 24 ore dopo a Homebush. I media australiani hanno diffuso anche un video dell’arresto nel quale si vede il 28enne seduto sul ciglio della strada, senza scarpe, mentre viene ammanettato dagli agenti. Il 28enne è ora accusato di violazione di domicilio, aggressione sessuale aggravata e altri reati. Chris Goddard, un funzionario della South Wales New Police, ha spiegato che quello avvenuto a Concorde è uno dei casi “più spaventosi che abbia mai visto in 30 anni di polizia”, un crimine peraltro commesso “contro una persona di 92 anni fragile e vulnerabile. Quelle ferite - ha detto Goddard - impiegheranno del tempo per guarire”.